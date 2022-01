Luka Petrović: Još jedan pokušaj državnog udara i destabilizacije naše zemlje

Član Predsedništva SNS Luka Petrović izjavio je, povodom informacija da je kriminalna grupa Radoja Zvicera planirala ubistvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, da je to je još jedan pokušaj državnog udara i pokušaj destabilizacije naše zemlje.

– Radoje Zvicer je kriminalac iz Crne Gore koji ima direktnu podršku i zaštitu, za sve kriminalne radnje, od predsednika Crne Gore Mila Đukanovića. U narednim mesecima očekujem još žešće napade i pritiske na predsednika Vučića i našu zemlju. Niko ne voli što je naša zemlja na svim poljima jača nego ikada, što smo postali lideri u regionu, šampioni u privlačenju direktnih stranih investicija, kao i to što nam Vladu ne sastavljaju tajkuni i strani ambasadori, ali i što nam državu vodi čovek koji ne pristaje na pritiske i ucene. Zbog toga im toliko smeta Aleksandar Vučić. Oni znaju da će naša zemlja, dok je on na njenom čelu, biti simbol mira, stabilnosti i ekonomskog prosperiteta. Živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić – naglasio je Petrović i pozvao nadležne državne organe da ovaj slučaj istraže do kraja.

Kurir.rs