NIJE SAMO OSVETA U PITANJU: Obradović zabrinut zbog informacija da Zvicer organizuje atentat na Vučića IZDAJNICI NAJVEĆA OPASNOST

Treba da nas zabrine činjenica da je šef kavačkog klana Radoje Zvicer nestao bez traga i da samo nekoliko meseci nakon njegovog bekstva stižu zvanične informacije da priprema atentat na predsednika Aleksandra Vučića, smatra Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Obradović smatra i da planiranje atentata na Vučića nije moguće bez krtica iz njegovih redova.

- Vidimo da je Zvicer neko ko ne može više da vršlja po Srbiji i da su njegovi ljudi strpani u zatvor. Logično je da sada želi da se osveti. Međutim, kad je u pitanju atentat, to nije nikakva osveta, već je pitanje prevrata. Nas uči istorija da je svaki atentat imao za cilj određenu vrstu prevrata odnosno uništenje vlasti i institucija - rekao je Obradović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Obradović navodi da je situacija ozbiljna.

- Sve nas treba da zabrine to što je Zvicer samo nestao bez traga i odjednom se pojavljuju dobro proverene informacije da planira atentat na predsednika Aleksandra Vučića. To baca vrlo složenu sliku na slučaj. Operacija traje mnogo duže. Priprema atentata traje po nekoliko godina - kaže Obradović.

Dodaje da Zviceru očigledno novac ne manjka čim može da se bavi organizovanjem atentata.

- Ozbiljan je novac u pitanju i ne može ići bez državne podrške u Crnoj Gori. Jasno je da njima novca ne manjka i to što su u bekstvu ne znači da im organizacija i novac ne manjka - istakao je analitičar.

Ključno za sprečavanje atentata je prema njegovim rečima pravovremena informisanost:

- Imamo puno pravo da mislimo da postoje izdajnici. Ta obaveštajna komponenta je nešto što treba da bude fokus bezbednosti jer bez te komponente unutra jako je teško napasti, a pogotovo ubiti bilo koga, a kamoli predsednika. Ključno za sprečavanje atentata je pravovremena informacija da se sprema napad. I to je najvažniji momenat. Ako želimo da štićena ličnost bude dobro zaštićena najvažnija je te kontraobaveštajna komponenta. Ne smeju informacije da cure, a ja duboko verujem da ne cure. Atentat ima za cilj i jedno potpuno političko rasulo i treba da se vidi šta bi to značilo za Srbiju i naš ekonomski razvoj. I kada se identifikuju izvršioci i nalogodavci neophodno je da se dođe do onog ključnog pitanja - ko profitira?

Zbijanje šala i dovođenje predsednika i njegove porodice u vezu sa kriminalnim krugovima ima za cilj propagandnu pripremu atenatata.

- Ljudi koji zbijaju šale na taj račun mogu svesno ili nesvesno da učestvuju u tzv. informativno-propagandnoj pripremi atentata. Takvo jedno izvgavanje ruglu i zbijanje šala sa predsednikom i njegovom porodicom i ima za cilj pripremu javnosti za atentat. To su te faze koje traju mnogo dugo. Ukoliko nekoga dehumanizujete, prikažete ga kao tiranina, jasno je da tako nekog i treba skloniti. Ukoliko neko profitira na fizičkoj likvidaciji bilo kog učesnika u političkom životu, onda je jasno da imamo jedan nezdrav deo društva, koji pokušava da se uhvati vlasi u nekom trenutku. I to je ono što je opasno - ističe Obradović.

Javno raskrinkavanje prema njegovim rečima unosi nered u organizacionu strukturu same zavereničke grupe.

- Važno je javno raskrinkavanje što u najvećem broju slučajeva unosi nered u organizacionu strukturu same zavereničke grupe. To se pokazuje kao delotvorno jer tada dolazi do međusobnog sumnjičenja i nepoverenja. Oni ne znaju odakle te informacije. Svakome ko se bori protiv mafije preti opasnost od atentata - istakao je Obradović.

Predsednik Aleksandar Vučić mnogima je presekao unosne ilegalne poslove.

- Nije samo Zviceru uskraćeno poslovanje. Od kada je predsednik Aleksandar Vučić došao na vlast mnogi su izgubili svoje unosne ilegalne poslove u Srbiji, tako da bi i oni oberučke prihvatili to. Aleksandar Vučić je uvodeći red u zemlji razvlastio te nelegalne kartele u raznim privrednim granama - kaže Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

