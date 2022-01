OSVETA MAFIJE Vulin izneo detalje iz istrage: Zvicer ne radi sam, ima političkog šefa! Imamo osnovane pretpostavke gde se krije

Organizovana kriminalna grupa želi da se osveti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pošto smo uspeli da razbijemo velike narko-kartele, rekao je juče ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

On je naglasio da šef kiminalnog narko-klana Radoje Zvicer, koji je i organizator atentata, ne radi sam, već da ima političkog šefa! Ministar je otkrio i da MUP ima osnovane pretpostavke gde se on skriva! Stotine miliona evra Vulin je na RTS kazao da nije ništa novo da je Zvicer bio šef Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću i da se čini sve da se dođe i do njega.

- Imamo vrlo osnovane pretpostavke gde se nalazi on, gde se nalaze njegovi najbliži saradnici, ali činjenica što je na poternici i da je u bekstvu ne govori da je on nemoćan i da ne može da načini mnogo zla kao što je činio - rekao je Vulin.

Napomenuo je da je reč o ljudima koji raspolažu neshvatljivim količinama novca i da za njih stotine miliona evra ništa ne znače i da to mogu da nadoknade iz jednog transporta kokaina, kao i da su spremni da taj novac upotrebe za smrt onih koji su učinili da se njihov klan raspadne.

- Predsednik Aleksandar Vučić je taj. Predsednik Aleksandar Vučić jeste čovek koji je poveo borbu protiv mafije, koji je podržao srpsku policiju u tome, koji je podržao BIA, koji nam je omogućio da uradimo to što smo uradili i da razbijemo jedan od najorganizovanijih i najsurovijih narko-klanova uopšte u Evropi, ne samo u Srbiji - kazao je Vulin i dodao:

- Zvicer ne radi sam. Zvicer ima svog političkog šefa.

Ministar je objasnio da taj politički šef nije u Srbiji, već da je "deo struktura vlasti nekih nama bliskih država" i da je on "čovek koji već decenijama rukovodi sličnim ljudima kao što je Radoje Zvicer". Na pitanje o kome je reč, Vulin je rekao da ne bi bilo korektno da izlazi sa imenima pre nego što se podigne optužnica.

- Više je nego jasno da ljudi kao što je Zvicer nisu ni nastali ni postali bez aktivnog učešća politike. Aleksandar Vučić je čovek koji je stub, koji je sinonim političke stabilnosti Srbije, a samim tim i Balkana. Njegovom eliminacijom, vi imate haos, vi imate sukobe na Balkanu - istakao je Vulin.

Marko Nicović, bivši direktor beogradske policije i član Svetske asocijacije šefova policija, kaže da ovakve akcije mafija i kriminalci nikada ne sprovode sami i da iza njih uvek stoje obaveštajne službe ili neki centri moći.

- Atentat na šefa neke države je izuzetno komplikovana akcija i nemoguće je da je mafija i kriminalci sprovedu samostalno. Tu mora da postoji podrška stranih službi bezbednosti ili centara moći, ali i neko iznutra, iz države čiji zvaničnik je meta - objašnjava Nicović, dodajući da je otkrivanjem pripreme atentata na predsednika Vučića mafiji zadat težak udarac.

On objašnjava i da će zbog toga oni pokušati osvetu.

- Pokušaće da otkriju gde su bili propusti i gde je došlo do curenja informacija, gde su bile slabe tačke ovog plana. Sledi period igre nerava i vremena. Ko će prvi otkriti što više informacija - kaže Nicović, ističući da je veoma bitno ako naša obaveštajna i kontraobaveštajna služba imaju indicije gde se krije glavnoosumnjičeni Radoje Zvicer.

Nemanja Starović Mora se otkriti motiv Nemanja Starović, državni sekretar u MSP, istakao je da motivi za likvidaciju predsednika Srbije nisu jednoznačni i da mnoge službe imaju udela u tome. - Motiv je nešto do čega treba doći. Motivi svakako nisu jednoznačni, mi imamo jedan od najozbiljnijih kriminalnih klanova, pa se jedan deo motiva upravo u tome i nalazi. Znamo za tone kokaina koje su uspešno presretnute i zaplenjene kod nas - istakao je Starović u jutarnjem programu Kurir televizije i dodao: - Sigurno je da postoje određene političke motivacije. Ne mislim konkretno tu na unutrašnju političku scenu.

Zoran Milosavljević Pročešljati institucije, na redu su krtice Zoran Milosavljević sa Instituta za bezbednost naveo je da je važno pročešljati institucije Republike Srbije jer je neko odatle morao da proda kretanje predsednika. - Sledeća faza su krtice. Nisu samo štek stanovi. Nije lako uraditi atentat na predsednika države. Ima mnogo tih stranih službi i tu moramo da budemo oprezni. Pokušali su da uvezu legalnim putem pušku iz Češke u delovima - kazao je Milosavljević.

