VUČIĆ O DETALJIMA RAZGOVORA SA SIJEM: Nekoliko puta me nazvao starim prijateljem, potvrdio je da jedva čeka da dođe u Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Pekingu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

foto: screenshot RTS

- Veoma sam zadovoljan, nekoliko puta me nazvao starim prijateljem, a kineska poslovica kaže da su najbolji staro vino i stari prijatelji. Potvrdio je da jedva čeka da dođe u Srbiju, ali da nigde nije išao zbog korone ili veoma retko. Razgovarali smo o strateškim stvarima, međusobnoj podršci u očuvanju terotorijalnog integriteta u međunarodnim institucijama i organizacijama i to je veoma važno zbog Kosova i Metohije. Razgovarali smo i o ugovoru o slobodnoj trgovini, vojno-tehničkoj saradnji, infrastrukturnim projektima. Video sam da je kineska strana vrlo precizno upoznata sa svim. Velika je čast za nas i mnogo im hvala na gostoprimstvu- rekao je predsednik Srbije za RTS nakon sastanka u Pekingu.

- Za nas strašno važno pitanje Ugovora o slobodnoj trgovini i kada o njemu govorimo to nije pitanje samo za naše poljoprivredne proizvođače, za naše vinare i vinogradare, proizvođače rakije i svega drugog, da svoje velike količine mogu da prodaju na zahtevnom, ali najvećem tržištu na svetu kakvo je kinesko, već je to pitanje i dovođenja novih investicija - navodi Vučić.

Kaže da je i za Zapad i za druge delove sveta to važno, jer kada budu znali da Srbija ima Ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom, onda zaista postajemo ubedljivo najbolje mesto za ulaganje u čitavom tom delu Evrope.

- Verujem da će to doprineti daljoj, kako je to predsednik Si rekao, reindustrijalizaciji naše zemlje, daljem napretku i ekonomskom prosperitetu naše zemlje i da će doneti dobre rezultate u budućnosti - naglasio je Vučić.

Navodi i da bi što se tiče Ugovora o slobodnoj trgovine do kraja godine sve trebalo da bude završeno. Pored toga, ističe, bilo je reči i o vojno-tehničkoj saradnji, ali i infrastrukturnim projektima koje Srbija sa Kinom radi.

Čime Srbija može da konkuriše na kineskom tržištu

Na pitanje kojim proizvodima Srbija može da konkuriše kineskom tržištu, Vučić kaže da nijedna ekonomija, pa čak ni kineska, nije samodovoljna.

- Da jeste oni se ne bi toliko trudili da budu svuda prisutni i polako ali sigurno Azija počinje da dominira u svetu, nezaustavljivo. Pogledajte Vijetnam, Maleziju, Singapur. Da ne pričam o drugima. Kina je sve dominantniji faktor i u Africi, sve prisutnija u Latinskoj i centralnoj Americi, ali i u Evropi. Njena trgovinska razmena sa nemačkom i drugim razvijenim evropskim zemljama stalno raste. Čak ni njima nije dovoljno, jer uvek žele više, snažnije i šire - dodaje predsednik.

Ističe da rizik postoji za male zemlje koje žele da se takmiče sa njima.

- Mi da se takmičimo sa Kinom nije realno i sada gledamo šta je to što gubimo i šta je to što dobijamo. Ako smo imali naplaćenih 335 miliona evra PDV-a ove godine i oko 110 miliona na carinske dažbine na kinesku robu i usluge, nama tu gubitak pod ovakvim uslovima ne može da bude značajan i ne može da bude veliki, ali dobitak može da bude ogroman - rekao je Vučić.

Kao primer je naveo vinare, koji umesto milion boca, a do toga nismo sada došli, što je za kinesko tržište apsolutno ništa, možemo da im prodamo 10 do 12 miliona boca vina.

- To je takav bum za našu vinarsku industriju, to je takav bum za našu zemlju. Da ne govorim o rakiji, da ne govorim o brojnim našim poljoprivrednim proizvodima, prerađevinama raznim. To su neograničene mogućnosti za napredak naše zemlje i za naš izvoz, ali nemojte da smetnete sa uma da će to da doprinese i još većem izvozu kineskih fabrika iz Srbije u Kinu i to je još jedan dobar i značajan deo sporazuma", kaže Vučić.

foto: screenshot RTS

"Uvek vodimo računa o stopi javnog duga"

Naglasio je uvek vodimo računa o stopi javnog duga.

- Zato se ja smejem kada kažu da su u nekim okolnim zemljama Kinezi krivi za stopu javnog duga. Krivi su oni koji vladaju, koji ne računaju koliko uzimaju. Dobijate po veoma povoljnim stopama. Uskoro će da raste cena novca, kako se to kaže. Čim FED ide na povećanje kamatnih stopa, to će da radi i Evropska centralna banka. Kad krenu Amerikanci, onda to kreću i svi ostali. Zato je nama važno da ubrzamo što je moguće brže sve radove, da postignemo i dostignemo sve ono što smo sanjali decenijama - kazao je predsednik.

Vučić je dodao da je važno da infrastrukturne radove neko izvodi sigurno, na odgovoran način, u roku, a da ih "uvek mi platimo", ali i da je važno da postoje uslovi za finansiranje i kredite koje dobijamo po najpovoljnijim mogućim uslovima. Naglasio je da nije imao dilemu da li da dođe u Kinu i da je to njegov posao.

- Kada govorimo o prijateljstvu i tom razgovoru, znate, kad u jednom takvom razgovoru predsednik Si dva puta pomene po imenu američkog predsednika, tri puta pomene po imenu ruskog predsednika, znači da zna da razgovara sa prijateljima i da zna da razumem o čemu razgovaramo i ja mislim da je to dokaz, rekao bih, utemeljenih i čvrstih odnosa između naših zemalja - rekao je Vučić.

Dodao je da je 2014. godine, kada je započela fiskalna konsoldacija, dve godine "jurcao po svetu i molio da nađu bilo koga kako bi se rešio problem Železare u Smederevu".

- Više od 5.000 ljudi na belom hlebu. Ceo jedan grad nestaje, a mi krvarimo svakog meseca sa između 10 i 12 miliona dolara. I nije problem da kažete i godinu dana da platimo, okej, 120 miliona, platićemo i 500, samo da je kraj tome, a nismo mogli da sagledamo kraj dok nismo ugostili predsednika Sija. Mislite da treba zahvalnost da nam traje toliko kratko da to ne pamtimo? Ti ljudi su izdržali de fakto sankcije, kvote, zaustavljanje izvoza čelika, sve drugo što je uvodila EU i mnogi drugi - istakao je Vučić.

Dodao je da su u tim uslovima povećali plate i zaposlili nove radnike, kao i da nije bilo otpuštanja. Predsednik je istakao da su se za rudnik u Boru na međunarodni tender javile samo dve kompanije i da je "Ziđin" kao bolja kompanija pobedio i da investiraju preko milijardu i 200 miliona evra.

- Nemojte da smetnete s uma da je nekada premijer Đinđić, ne zato što je želeo loše, nego zato što nije video rešenje, govorio ljudi nemojte bakar da proizvodite, nemojte da vadite rudu, nego sadite, ne znam, bambus i kikiriki. Želim da vam kažem koliko su to veliki i važni uspesi i zato, mi smo znali, Kinezi su čitavu godinu gubili na smederevskoj Železari, veliki novac. Nijednog sekunda nisu odustali i nisu tražili finansijsku pomoć i podršku od Srbije - rekao je Vučić.

"Ideja mi je da u Beogradu oglasimo bescarinsku zonu"

Poručio je da to izuzetno ceni i da u Srbiju stižu novi kineski investitori.

- Sad da vam otkrijem šta mi je ideja. Da u Beogradu, na jednom području, na jednom prostoru oglasimo bescarinsku zonu, gde će doći najmoćnije svetske firme, svetske kompanije iz oblasti mode, verujemo da će to biti u roku od godinu dana. Onda ćete da imate na desetine i stotine hiljada i kineskih i japanskih i mnogih drugih turista u našoj zemlji, jer će moći da kupuju jeftinije u nekim drugim zapadnim metropolama, od nadam se, od 'Luj Vitona' do svih ostalih - naveo je Vučić.

Istakao je da je za to potrebna ekonomija obima, dolazak velikog broja ljudi, da rastu plate i penzije i podsetio da je plan da do kraja mandata sledeće vlade prosečne plate budu preko 1.000 evra, a prosečne penzije preko 500 evra.

foto: screenshot RTS

O avionskim linijama do Pekinga i Šangaja

Govoreći o uspostavljanju avionskih linija do Pekinga i Šangaja, Vučić je naveo da je realizacija tih linija bliža i da je kineski predsednik rekao da će dati nalog svojim vlastima za to i da u potpunosti ceni tu ideju.

- Mi smo videli na liniji za Njujork, posle gotovo pet godina ekonomskog mučenja, napravili smo da ta linija bude profitabilna, da zarađuje. Sad hoćemo da probamo da uvećamo broj letova, da li u nedelju ili u ponedeljak da ide avion za Njujork. Hoćemo da uvedemo još jedan let za severnoamerički kontinent. Videćemo da li da bude Toronto ili Čikago. Radi se plan, da ljudi provere sve, da vidimo koliko zainteresovanih imamo - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da se nada da će, ukoliko sve ove bude u redu, već ove godine avion iz Beograda leteti za Kinu.

To je sedmi susret Vučića i Sija, a predsednik Srbije je prvi zvaničnik koji se, posle Vladimira Putina, danas sastao sa kineskim predsednikom. Sastanak je trebalo da traje 20 minuta, ali je produžen i trajao je pola sata.

(Kurir.rs/RTS)

