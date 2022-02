VUČIĆ SE SASTAO SA SIJEM: Kineski predsednik naložio ubrzanje ugovora o slobodnoj trgovini, nova kineska fabrika uskoro u Nišu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je, u nastavku posete Kini, sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Predsednik Si naložio je svom Ministarstvu za trgovinu da sa našom vladom nastavi i brzo okonča razgovore o ugovoru o slobodnoj trgovini, preneo je predsednik Srbije nakon susreta sa kineskim predsednikom, ukazujući da je to velika stvar za Srbiju.

Srbija i Kina nemaju nijedno otvoreno pitanje, već sarađuju u brojnim oblastima, istakao je Vučić posle sastanka i najavio jednu kinesku investiciju koja će doći u Niš.

"Iskreno prijateljstvo je osnova za jačanje ekonomske saradnje naše dve zemlje. Hvala na gostoprimstvu i srdačne čestitke na organizaciji veličanstvene ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara", napisao je Vučić na instagramu "Budućnostsrbije", uz video sa sastanka u Pekingu.

Vučić je, nakon razgovora sa Sijem, novinarima kazao da je imao srdačan razgovor sa kineskim kolegom, koji je konstatovao da dve zemlje imaju zaista čelično, veliko, iskreno prijateljstvo.

"Kada napravite ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom onda zaista za strane investitore i zapad postaje najunosnije da investiraju u Srbiju, jer će imati najšire tržište na svetu. To je velika stvar za našu Srbiju", kazao je Vučić izrazivši uverenje da će ti pregovori moći da se završe još ove godine.

Naglasio je da je taj sporazum ogromna nada i za naše prerađivače, poljoprivredne proizvođače.

"Takođe smo govorili o uspostavljanju aviolinije Beograd-Peking, Beograd-Šangaj, o čemu je veoma pozitivno govorio Si. Verujem da ćemo u toku ove godine i to uspostaviti. Time bi uzeli još jedan avion A330, koji bi saobraćao direktno između Kine i Beograda. Posle dve do tri godine uspostavili bi liniju koja bi donosila zaradu, ali i doprinosila razmeni poslovnih ljudi. To sve doprinosilo bi brzom razvoju Srbije", kazao je Vučić, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

"Si rekao da želi ubrzanje saradnje"

Ukazao je da je predsednik Si insistirao na podršci teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

Takođe su, kaže, govorili i o svim infrastrukturnim projektima na kojima zajednički radimo, a država Kina finansira, kao što je Fruškogorski koridor, u vezi kog je nedavno Eksim banka odobrila kredit.

"O svim našim međusobnim pitanjima smo razgovarali, a tako i o vojno-tehničkoj saradnji. Si je rekao da želi ubrzanje saradnje. Rekao je da zbog kovida 19 nije mogao da dođe u Srbiju, i da to jedini razlog, kao i da se raduje i nada skorijoj poseti Srbiji", preneo je Vučić.

Podsetio je da sa Kinom otvaramo uskoro fabriku vakcina u Beogradu. Vučić je istakao da rezultati i trend rasta trgovinske razmene pokazuju da su Si i on bili u pravu kada su govorili o jačanju odnosa dve zemlje.

"Srećan sam načinom i tonom komunikacije. Si je bio veoma opušten, što za kineskog predsednika nije čest slučaj", zaključio je Vučić.

Nova kineska fabrika uskoro u Nišu

"Mi sa Kinom nemamo nijednu vrstu problema, nijedno nerešeno pitanje. Imamo veoma široko polje za nastavak izuzetne saradnje", rekao je Vučić novinarima u Kini.

Preneo je da je i novoj ambasadorki Srbije u toj zemlji rekao da njen zadatak mora da bude da se poveća trgovinska razmena sa Kinom, sa 5,3 na osam milijardi dolara, dodajući da ne bi isključio mogućnost da, ako se završi pandemija, a nastavi se rast razmene, ta cifra bude i do 10 milijardi, na nivou sa Nemačkom.

Vučić je rekao i da će uskoro jedna kineska fabrika biti otvorena u Nišu, uz jedno proširenje investicije u Kragujevcu.

"Ali, oni će dolaziti sve više, Kina raste neverovatnom brzinom. Verujem da će u politici ‘Pojas i put‘ koju Kina zagovara biti još investicija, pogotovo tamo gde su dobrodošli i gde nema političkih prepreka", rekao je Vučić.

Na pitanje da li se zadovoljan vraća u Beograd, Vučić je odgovorio da je i po načinu na koji se obraćao kineski predsednik, uvideo da je "urađen dobar posao".

"Nadam se da će se pandemija okončati pobedom čovečanstva, da možemo da radimo dalje, što je važno za dalji napredak. Gledaćemo sebe, negovati odnose sa prijateljima, i gledati da ih popravljamo sa onima sa kojima nismo imali najbolje odnose", rekao je Vučić.

Dodao je da je Srbija kandidat za međunarodnu izložbu Ekspo2027, te da je i to pomenuto na sastanku sa Sijem, kako bi nam Kina pružila podršku, navodeći da će Srbija ponuditi najbolje uslove, izgraditi nove sajamske prostorije i postarati se da to bude još jedan korak da dobijemo organizaciju te manifestacije.

To je sedmi susret Vučića i Sija, a predsednik Srbije je prvi zvaničnik koji se, posle Vladimira Putina, danas sastao sa kineskim predsednikom. Sastanak je trebalo da traje 20 minuta, ali je produžen i trajao je pola sata.

