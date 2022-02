UJEDINILE SE SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA I DEMOKRATE SRBIJE: Organizacija će nastojati da okupi građane političkog levog centra

Socijaldemokratska stranka (SDS) ujedinila se danas sa organizacijom Demokrate Srbije.

Predsednik SDS Boris Tadić izjavio je da će nova organizacija nastojati da objedini demokratski potencijal društva Srbije i okupiti gradjane političkog levog centra te da će se zalagati za prava radnika i slobodu gradjana.

foto: Fonet/Zoran Mrđa

Tadić je kazao da Srbijom u poslednjih 10 godina upravlja "politika agresije" i dodao da je fundametalna razlika u tome da su demokrate "oslobadjale" gradjane straha, dok Srpska napredna stranka njime vlada. On je rekao da nova organizacija ostaje otvorena za razgovor o saradnji sa "demokratskom opozicijom".

foto: Fonet/Zoran Mrđa

Govoreći o svojoj eventualnoj kandidaturi za predsednika Srbije, Tadić je rekao da to zavisi od njegove procene da li ponudjeni kandidati imaju snage da "reformišu sistem i isprave posledice mandata Aleksandra Vučića". "Sagledaću tu odluku i kroz to koliko moja kandidatura otvara drugi izborni krug (na predsedničkim izborima). Tome pristupam iz stanovišta opšteg interesa, a ne lične pobede", istakao je on.

foto: Fonet/Zoran Mrđa

Organizaciju Demokrate Srbije osnovali su prošle godine bivši vioski funkcioneri Demokratske stranke. Izborna skupština nove organizacije, koja je zatvorena za javnost, još je u toku u Madlenianumu u Zemunu.

(Kurir.rs/Beta)