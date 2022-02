BAHATI ŠEŠELJ UMALO ULETEO AUTOM U SUD, PA SE S TIM SPRDA! Lider radikala: Nemam kondiciju, pa su me nosili sa sve džipom!

Lider radikala Vojislav Šešelj pre dva dana došao je na suđenje u Palatu pravde svojim džipom "rendžrover" bukvalno do prad sam ulaz u zgradu suda. Ništa tu ne bi bilo čudno da do platoa ispred ulaza u Palatu pravde postoji kolski put. Ali, ne postoji, već samo stepenice, a betonska platforma ispred ulaza je na visini od desetak metara od nivoa ulice.

Šešeljev dolazak u sud zabeležile su bezbednosne kamere, a slika lidera radikala kako izlazi iz svog džipa odmah je završila na internetu. Njegov postupak izazvao je gomilu negativnih komentara. Korisnici društvenih mreža su pisali da njegovoj bahatosti nema kraja, da demonstrira vrhunski bezobrazluk, da ne poštuje ništa i nikog, pa ni instituciju suda. Šešelj je za Kurir otkrio kako je i zašto svojim džipom došao do pred sam ulaz u Palatu pravde. Trvdi i da nije bio bahat.

- Imao sam problema sa kondicijom i penjanjem uz stepenice, pa su me momci koji su bili sa mnom izneli uz stepenice sa sve džipom - kaže Šešelj u svom stilu, dodajući da mu je njih pet, šest, kada su videli da jedva ide uz stepenice, rekli da se vrati u auto.

- Onda su potegli, podigli džip i sa sve sa mnom u automobilu izneli ga na plato ispred ulaza - ističe Šešelj, podvlačeći da je silazak bio još teži.

- Oni su jako odgovorni, pa su vodili računa da me ne istumbaju mnogo, a to je prilikom silaska niz stepenice jako komplikovano i teško. Sva srteća pa su to sve jaki momci, utrenirani - kaže Šešelj. Dodaje da sledeće suđenje ima u junu.

- Ako budem pri kondiciji sam ću se popeti, a ako ne, opet ću ovako. Pa valjda je četnički vojvoda, koji je pobedio Haški tribunal, zaslužio da se ne muči - zaključuje Šešelj.