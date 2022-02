SLOBA DAO LEGIJI SPISAK ZA ODSTREL SA 123 IMENA! Otkriveno koga je sve Milošević hteo da ubije i zašto je za to izabrao Ulemeka

Nekadašnji predsednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević preko bliskog saradnika poslao je 1996. Miloradu Ulemeku Legiji spisak sa 123 imena za likvidaciju.

Kako je ispričao izvor blizak Miloševiću iz tog perioda, Legija je odabran zbog sposobnosti stečenih u Legiji stranaca, ali i zato što se dobro pokazao u akcijama u Hrvatskoj i operaciji "Pauk" u bihaćkom džepu godinu dana ranije.

Na spisku su se nalazila imena Miloševićevih političkih protivnika, kao što su Vuk Drašković, Zoran Đinđić, Nebojša Čović, odmetnuti policajci koji nisu želeli da rade po Slobinom naređenju, ali i ličnosti iz javnog života koje su se istupima zamerile bračnom paru Milošević-Marković.

- Pojavljivao se taj spisak koga treba ubiti i, koliko znam, on je došao do Nebojše Pavkovića. Njemu je spisak uoči 5. oktobra doneo jedan advokat i na njemu su bila imena dosta ljudi. Kada je Milošević pao posle 5. oktobra, Pavković je taj spisak dao novim vlastima - rekao je Marić.

Neki od njih su likvidirani, mahom iz zasede i jednim metkom, što potvrđuje spisak ubistava u periodu od 1996. do 2000, a neki su uspeli da izbegnu metak.

Kako je za Srpski telegraf potvrdio predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, spisak smrti pravili su Milošević i njegova supruga.

- Bio sam glavna meta. Nalozi za likvidacije prosleđivani su šefu DB Radomiru Markoviću i Legiji, a eskadron za pripremu ubistava predvodio je šef beogradskog resora DB Milan Radonjić. Tri puta je pokušano moje ubistvo: na auto-putu od aerodroma, na Ibarskoj magistrali i u Budvi. Na Ibarskoj magistrali ubijena su četvorica čelnika SPO. I oni su bili na spisku smrti. I Slavko Ćuruvija i Ivan Stambolić i sudija Nebojša Simeunović, mnogi još - rekao je Drašković.

- Shvatio sam da je đavo odneo šalu i ja sam, prema Legijinom savetu, pokupio stvari i otišao u Grčku. Legija mi je u jednom stanu pokazao spisak imena za odstrel, među kojima ima mnogo imena onih koji danas više nisu među živima. I moje ime je bilo među prvih deset na toj listi. Dobro se sećam šta mi je Legija tada rekao: "Imaš dve solucije - da uzmeš ovaj spisak i sebe obrišeš i da učestvuješ u nečemu što je neminovno da će se desiti radili to mi ili neka druga ekipa ili da s trudnom ženom pokupiš stvari i odeš što dalje odavde." Shvatio sam poruku i otišao u Atinu - rekao je Golubović, koji je u Grčkoj, što na slobodi, što po zatvorima, boravio do 2003, kada su ga grčke vlasti izručile Srbiji.

On je naglasio da bi danas svi u Srbiji morali da prihvate da je režim Slobodana Miloševića bio poredak državnog terorizma.

- Nažalost, nije tako. Mnogi poriču zločine, a neki traže i da se Miloševiću podigne spomenik. Plašio sam se svakoga dana za trajanja tog poretka smrti. Ni danas nisam bezbedan. Mnogima iz Miloševićeve Udbe i sada sam meta - rekao je Drašković.

Karan: Spisak nije postojao

Ljuban Karan bivši operativac KOS o ovoj temi kaže:

- Što se tiče likvidacija, znamo koliko ljudi je ubijeno i ko otprilike stoji iza toga, ti ljudi su u zatvoru. Ta ubistva su vezana za kriminalne grupe, za koje se pretpostavlja da su bile u nekoj vezi s politikom i da su političarima činili usluge, što je još neprovereno i nedokazano. Ja sam bio bezbednjak u to vreme i tvrdim da nikakav spisak za likvidacije nije postojao. Postojala je stalna tendencija iz inostranstva da se Slobi pripišu politička ubistva da bi se tadašnji režim tretirao kao zločinački i gde aktuelna vlast likvidira političke protivnike. Imamo dva primera toga - Slavko Ćuruvija i Ivan Stanbolić, ja za druge ne znam. A to je isuviše malo što se tiče brojke likvidacija da bi se to moglo pripisati nekom sistematskom čišćenju političkih protivnika, kao što se to, recimo, radilo u Čileu.