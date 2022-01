TOMA FILA, ČOVEK KOJI MNOGO ZNA: Zašto mi otac nikad nije dao savet i kakvi su zaista bili Jovanka Broz, Sloba i Mira Marković

Toma Fila, jedan od najpoznatijih srpskih advokata, u karijeri dugačkoj šest decenija samo je dva slučaja odbio. Jedan - zbog toga što mu je majka rekla da će ga pljunuti ako pristane da brani muškarca koji je silovao, ubio i zapalio dete, i drugi - čoveka koji je pijan silovao majku.

Po njegovim rečima Mira Marković je bila ta koja je politički uzdigla Slobodana Miloševića. Nikolu Šainovića naziva bratom i imaju poseban odnos.

Kada i kako ste odlučili da postanete advokat?

"Moj otac je bio protiv. On je od početka govorio da ne treba time da se bavim jer je on već poznati advokat i da ću verovatno da se takmičim sa njim. I sve je bio u pravu i ja sam izgubio. Bio je bolji advokat od mene", počeo je Toma Fila priču za Telegraf.

Kako ste to zaključili?

"Otac je počeo ni iz čega, sa ja sam u svet advokature ušao kao pukovnik Tomić na belom konju. On se u životu mučio mnogo, tako da je više cenio rad i uspeh nego ja. Mogu da vam kažem da sam ja olako branio, voleo ljude, voleo sud i kada mi se jednom smučilo ja sam prestao da odlazim na suđenja".

Filota Fila foto: privatna arhiva

Da li vam je otac dao savet o tome kako postati dobar advokat?

"Nikada mi nije dao savet. Samo me je jednog dana pozvao, dao mi predmet i rekao idi u sud. Tada sam ga pitao: 'A da mi kažeš nešto?!'. Međutim, samo mi je odgovorio: 'Ni meni nije niko ništa rekao".

Da li se sećate prvog predmeta?

"Kako da ne. Ušao sam u sudnicu, a sudija me je izbacio i rekao da maloletna lica nema šta da traže u sudnici i da izađem. Jedno vreme sam bio u hodniku i posle ponovo ušao. Tada sam mu rekao ja sam advokatski pripravnik, a on meni: 'Ja sam u Savezu komunista i nikada se nisam prekrstio evo sada ću prvi put u životu' i to uradio. Znate, imao sam samo 21 godinu kada sam diplomirao. Sećam se i tog premeta, to je bio visokokvalifikovan muzač krava, a ona takođe visokokvalifikovana muzačica krava iz PKB i to je bilo jedno komično suđenje. On je bio visok i mršav, a ona krupna i to mi je bio najkomičniji predmet. On je udari, a zatim trči oko nje. Sećam se da sam taj slučaj izgubio. On je dobio šest meseci uslovno".

foto: Kurir

Ko vam je bio poslednji klijent?

"Na kraju svoje karijere odlučio sam da se sprijateljim sa poslednjim klijentom. To je bio Nikola Šainović. Mi jednog drugog oslovljavamo sa brate. Ja sam više proveo sa njim nego sa svojom suprugom Vesnom".

Šta vam je Nikola Šainović govorio?

"Polako. Videćemo...Ti nemoj da budeš pesemista. Nešto ćemo uraditi. Siguran sam da bi slučaj dobili da nije general Ojdanić priznao delo. Uspeo sam, Šainoviću da smanjim kaznu na koju je osuđen".

Kakav je tačno bio njegov odnos sa vama?

"Evo zaključite sami. Ja sam 11 godina svaki dan u 19 h njega zvao i govorio mu šta se dešava u Srbiji, ma gde bio".

Nikola Šainović foto: Marina Lopičić

Mrzeli ste Hag. Zašto ste otišli u njega?

"Otišao sam jer je to bila odluka Matice iseljenika. Pokojni advokat Milan Vujin, on je bio prvi koji je otišao u Hag iz Srbije. Sećam se da je bio neki Sabor u Kolarcu gde je doneta odluka da u Hag idu samo najbolji advokati. Šetao sam Ševeningenom i tada razmišljao: 'Šta će ovi ljudi da nam urade'. Sećam se da mi je Vujin govorio: 'Proći će pravda, pobedićemo'. Tada sam mu rekao da je stotine miliona dolara uloženo protiv Srba i znao sam da šta god da uradimo nećemo uspeti".

Kakav je klijent bio Slobodan Milošević?

"Milošević je bio okružen lažnim prijateljima. Pričao mi je kako su mu obećali ovo i ono. To veče kada je uhapšen rekao sam mu: 'Ova garancija ti važi za večeras'. Iz naroda je izašao zahvaljujući Miri. Opet, da nije bilo Mire Marković ne bi on stigao dokle je stigao. Ona ga je podigla, ali i spustila".

Kako je Mira uspela da utiče na Miloševića?

"Mira je bila jako ambiciozna. Stalno mu je govorila - ti si najbolji, ti si pametan... Nemoj da slušaš nikoga. Izvređala, Baneta Ivkovića i to nisam mogao da shvatim".

foto: EPA/Srđan Suki, Zorana Jevtić

Da li je Milošević znao šta ga čeka u Hagu?

"On je znao šta mu se sprema. Znao je da je sud formiran zbog njega".

Da li ste gledali seriju Slobodan Milošević?

"Jesam. Nešto je u njoj istinito nešto ne. Evo na primer mene su predstavili da sam bio kod njega tri dana, a ja sam bio sat, dva".

Kako i kada se upoznali Jovanku Broz?

"Njoj je Tito rekao da ukoliko bude imala bilo kakav problem da se obrati advokatskoj kancelariji Fila jer se oni nikoga ne plaše. Tada je od nas tražila pravdu. Međutim, u njenom slučaju pravda nije zadovoljena. Čak su i demokrate izgubile predmet. Posle pada Miloševića svi su se okuražili i pojavili su se mnogi naslednici. Sud je u mom slučaju rekao da ne mogu da je branim jer sam u sokobu interesa. Bio sam savetnik predsednika Vlade Ivice Dačića".

Kako se Jovanka Broz ophodila prema svom suprugu?

"Kada bi ga pomenula bila joj je suza u oku. Nije tačno da ga je ona tukla i da mu nije davala lekove. Svi su iskoristili njegovu starost".

Jovanka i Josip Broz foto: Profimedia

Šta ste rekli svojoj supruzi na temu odnosa Jovanke i Tita?

"Rekao sam Vesni da bih voleo da me voli onoliko koliko je Jovanka njega volela. Ona ni decu nije imala jer je Tito imao mnogo dece".

Kakav je bio odnos vaše majke i Jovanke Broz?

"Njih dve su se družile. Najviše su volela da jedu zajedno gurabije sa bademom koje sam dobio iz Grčke. Kada je umro moj otac ona je došla da me pita da je branim. Tada mi je rekla da bi volela da radi samnom i pitala me da li može da ima poverenja. Odgovorio sam je da: 'Svaki čovek ima svoju cenu. Tada sam joj pokazao na majku i rekao za njenu glavu prodaću vas'. To je uvredilo moju suprugu, ali sam joj objasnio da: 'Žena ima mnogo, a majka je jedna".

Šta ste voleli najviše u životu?

"Voleo sam kafanu. Ja sam jedini u porodici koji nije znao da peva. Mnogo mojih ključnih klijenata sam dobio u kafani".

Ko je vaš savet mladim advokatima?

Moraju da se druže. Ako ideš kući da čuvaš ženu i decu ti si završio karijeru.

foto: Printscreen/Kurir TV

Jednog bitnog klijenta ste upoznali u kafani. Ko je bio to?

"Reč je o prvom sudaru aviona. To je bio čovek koga sam upoznao u kafani na Zlatiboru. Dopala mu se neka devojka iz mog društva. I pitao me da li može da igra sa njom. Posle se sa njom i oženio. Od tada je prošlo nekoliko godina, kada mi se pojavio na vratima kancelarije. Tražio je da mu ja branim brata za nesreću koja se dogodila u Crnoj Gori. Tada mi je otac sugerisao da ne branim, jer se ne razumem u avione. Razuverio sam ga kada sam dobio predmet i nastavio da pobeđujem u sličnim".

Koga nikada niste želeli da branite?

"Čoveka koji je silovao dete, ubio i zapalio. Nad njim je izvršena smrtna kazna. Majka mi je rekla da ukoliko ga budem branila ona će me pljunuti. Odbio sam i predmet čoveka koji je silovao majku. To je protivno kodeksu profesionalne etike".

Da li je vaš otac bio ponosan na vas?

"Bio je. Tek kada sam se spremao za izdavanje njegove knjige shvatio sam da smo samo u jednom predmetu bili zajedno. U tom slučaju se ponašao zaštitnički. Ni on ni ja nismo bili komunisti. Mi smo bili sociodemokrate, tako me je otac vaspitavao", zaključio je Toma Fila.

(Kurir.rs/Telegraf)