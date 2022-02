MIS DOBRICA: Veselinović odbija Kurir zato što nas smatra konkurencijom. Politiku zamišlja kao misica - MIR U SVETU!

Dobrica Veselinović, kandidat koalicije Moramo za gradonačelnika Beograda, predvodnik je one grupe političara koja je umislila da poseduje tapiju na ekološke teme i smatra da je svako ko na javnoj sceni makar i dotakne problematiku iz zelene agende njena ljuta konkurencija i nekakav kvaritelj političke robe koju nudi.

Očigledno je da u tu konkurenciju spada i naša kompanija, jer kako drugačije objasniti paradoksalnu činjenicu da predstavnici ove koalicije koja će učestvovati na izborima uporno odbijaju da govore za naš medij, koji, dobro je to poznato, svim političkim akterima koji se pojave kod nas omogućava da njihova poruka dođe do ogromnog broja građana Srbije.

Izgovori i objašnjenja

Naime, dešava se jedna prilično suluda situacija u koju su Veselinović i njegov pokret Ne davimo Beograd ugurali i našu medijsku kuću. Uporno odbijanje predstavnika ovog pokreta, ali i cele koalicije da gostuju na Kuriru, uz prilično agresivne poruke da ih više ne zovemo, pokazuje narastajuću nervozu Veselinovića i ekipe očigledno zbog toga što se naša kompanija drznula da ukaže na neke goruće ekološke probleme Beograda i tako zakorači na teritoriju koju je Ne davimo Beograd obeležio isključivo za sebe.

Očuvanje Košutnjaka, uklanjanje splavova na Savi i akcija "Zasadi drvo" samo su neki od frontova na kojima se Kurir borio za zdraviji i lepši život u Beogradu. Svako razuman bi to pozdravio, ali ne i Veselinović. Umesto da podrži promotere ovakvih i sličnih ekoloških priča, on ih uporno shvata kao konkurenciju koja mu zakida političke poene, te glatko odbija svaku saradnju s našom medijskom kućom.

Ovo nije prvi put da Ne davimo Beograd udara na Kurir, jer su i ranije pisali saopštenja u kojima prozivaju našu kompaniju zbog pisanja o zaštiti Košutnjaka. Svaki put kada smo kontaktirali s njima i pozivali ih da govore za nas ili gostuju na našoj televiziji, oni su imali neki izgovor ili objašnjenje. Tako je Veselinović stalno izbegavao dolazak zbog navodnih obaveza, dok je drugi čovek ovog pokreta Radomir Lazović rekao da će se o tome da li će da govore za našu kuću dogovoriti na nivou pokreta, pa nam je naknadno poručio da neće sarađivati s nama i da više neme potrebe da kontaktiramo s njima. Takođe, njihov koalicioni partner Nebojša Zelenović nam je rekao da mu "ne pada na pamet" da gostuje na Kurir televiziji.

Mora se priznati da je potpuno sumanuto smatrati ekologiju ekskluzivnom političkom robom, skupom tema na koje niko nema prava da javno progovara osim Dobrice i njegove družine, ili agendom za koju je licencirana jedna mala grupa ambicioznih ljudi. Ne davimo Beograd i njegovi predvodnici redovno se moraju podsećati da skup parola koje besomučno ponavljaju ne znači ništa bez utemeljenog i ostvarivog plana. Ovako, Dobrica je izašao na političku scenu poput misice koja izađe na binu i poželi mir u svetu. Pa zar zdraviji vazduh, čistiji i uređeniji grad, više zelenih površina... ne žele svi razumni ljudi? Ili je, po logici kojoj je sklona većina opozicionih aktera, svako ko je protiv, u ovom slučaju, Dobrice i Ne davimo Beograd zapravo zagovornik zagađenog vazduha i prljavog grada? Da nije Dobrice, svi bismo za sebe i svoje zdravlje bili - nedobri? Lepo je što mis Dobrica želi red i mir u Beogradu, ali to i dalje ništa ne znači. Ponajmanje znači da druge inicijative, samo zato što nisu izašle iz kuhinje Ne davimo Beograd, ne podupiru nešto što se podrazumeva, poput zdravog i kvalitetnog života.

Ništa o najvažnijim temama

Ovaj ekolog se u više navrata okliznuo na terenu ostvarenja skupa lepih želja, na šta podseća ono što Ne davimo Beograd predstavlja kao svoj program. Upečatljivo je bilo kada je nedavno, gostujući na jednoj televiziji, Veselinović nevešto zamuckivao kada je dobio sasvim dva suvisla pitanja: kolika je finansijska procena za vaš ekološki plan za Beograd i kako mislite da to pokrijete iz budžeta. Pretendent za mesto gradonačelnika glavnog grada ne samo da nije imao odgovor već je rekao da ne zna, pa se nevešto vadio na to da on ima tim koji će to da izračuna.

Osim ovih pitanja, Veselinović i njegov tim duguju odgovore na još sijaset pitanja koja izlaze iz zone komfora u koju su se ušuškali. Politička igra u Srbiji zahvata značajno širi teren, pa je izbegavanje teških tema, poput Kosova, Republike Srpske, Srebrenice i sličnih, u najmanju ruku ziceraški manir vredan prezira. Vrlo je verovatno da je i to jedan od razloga zašto se Kurir našao na crnoj listi pomenute koalicije, jer bi svakako pred našim kamerama i mikrofonom morali da odgovore i na ova pitanja.

