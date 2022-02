URNEBESAN ODGOVOR KARIĆA ZBOG ČEGA SE PROGLASIO AKADEMIKOM: To mi je bilo najlakše da kažem!

Dragomir Karić, kandidat za poslanika ispred PSS na listi koalicije oko SNS, u rubrici zanimanje naveo je da je akademik! Iako je ovo titula, a ne zanimanje, Karić kaže da mu je, kada su ga zvali da ga pitaju šta da napišu, "najlakše bilo da kaže da je akademik."

- Operisao sam vene i bio u bolnici kada su me zvali i u tom trenutku mi je bilo najlakše i najbrže da kažem akademik. Inače sam se do sada uvek izjašnjavao kao privrednik i to mi je svuda stajalo kao zanimanje - kaže Karić za Kurir i objašnjava da je ovu titulu poneo još davne 1994. godine kada je proglašen za akademika Ruske akademije socioloških nauka.

- Nikada ranije to nisam isticao. Stvarno ne patim od titula. Evo, na priemr, takođe se ne zna da sam i u Ukrajini proglašen za akademika i to Ukrajinske akademije poljoprivrednih nauka. Ni sam ne znam koliko titula imam. Mogao sam da kažem i da sam počasni kozul Belorusije ili počasni profesor na preko sto fakulteta. Pa meni bi trebalo sto vizit karti samo titule da nabrojim - šaljivo poručuje Dragomir Karić, dodajući da su on i njegova braća "uvek bili ispred svog vremena i često neshvaćeni kao što je Nikola Tesla bio neshvaćen i neretko izvrgavan ruglu u svoje vreme."

- Braća Karić su osnovala prvi privatni univerzitet u Rusiji. Sa Univerzitetom Lomonosov smo osnovali Univerzitet za međunarodne odnose - Braća Karić koji danas školuje preko 17.000 akademaca i posluje u 16 regiona Rusije. Tada sam i produbio saradnju i kontakte sa velikim brojem ruskih profesora i akademika i oni su mi ukazali čast i poštovanje tako što su me 1994. godine imenovali za akademika Ruske akademije socioloških nauka - pojašnjava Dragomir Karić kako je poneo ovu titulu.