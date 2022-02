MOĆNI FK-3 STIŽE USKORO U SRBIJU, A STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Supersile rade sve da krizu iz Ukrajine prebace na DRUGU TERITORIJU

Vojni analitičar Vlade Radulović i Darko Trifunović sa Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost istakli su da je za Srbiju najvažnije da održi vojnu neutralnost na sve moguće načine!

Radulović se osvrnuo na najave predsednika Aleksandra Vučića da u Srbiju stiže moćni kineski protivvazdušni sistem FK-3 i najavio da se to može očekivati tokom marta.

- Ostalo je da vidimo da li će lansiranje biti horizontalno ili vertikalno i tako dalje. Ja sam najavio da će to biti u martu. Ako govorimo o maksimalnim dometima u idealnim uslovimato je 27 km po visini, a 100 km po daljini. FK-3 predstavlja miks različitih ideja i koncepata. Sistem radara, koji može da navodi ciljanje rakete napravljen je po ideji američkog "patriota", a sam sistem lansera je takođe miks. Ja ne volim to kad se kaže da je najbolje na svetu, ali svaki sistem ima mane. Kad govorimo o dometima i generacijama to je nešto što mi najbolje imamo - rekao je vojno-politicki komentator u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Radulović je najavio da to nije kraj naoružavanja Vojske Srbije.

- Očekujem da se na ovome neće stati jer moramo da štitimo kako trupe u pokretu tako i PVO - ističe Radulović.

Darko Trifunović iz Instituta za nacionalnu bezbednost navodi da je problem što FK-3 nije testiran u ratnim uslovima.

- Problem sa ovim oruđem je to što nije testiran u borbenim uslovima. Sve drugo je testirano. Ali videli smo da je "pancir" u Siriji pogođen dronovima. Ulazimo u jednu novu epohu ratovanja i Srbija mora da jača u tom pogledu. Mi postajemo jedna regionalna sila kad su u pitanju te bespilotne letelice i imamo tu kapacitet. Mi svakako imamo jednu novu vrstu ratovanja od tog hibridnog, psihološko-propagandnog, faktički do sukoba koji već postoje, do onih oružanih sa kompletnim pritiskom velike sile. To na granici je igra velikih gde stradaju neintegrisane teritorije - kaže Trifunović.

foto: Prinstcreen

Osvrnuo se i na situaciju u Ukrajini i naglasio da je za Kijev najvažnije da ispoštuje Minski sporazum. Dodao je da se Ukrajina sada nalazi u situaciji u kojoj je Srbija bila 1999. godine.

- Ruske trupe su regularno na svojoj ruskoj teritoriji. Ali i Ukrajina je na svojoj teritoriji i igra se igre iscrpljivanja. Predsednik Putin je morao da dovede svoju vojsku, ne da bi napao Ukrajinu, već da bi branio svoje teritorije. Za Ukrajinu je najpametnije da sedne za sto i sprovede Minsk 2. To je isto kao kada je nama ponuđeno da sprovedemo Z4 u Hrvatskoj, a onda su se proruske snage skupile i predlagale da se taj sporazum nikako ne potpiše i onda smo mi izgubili sve. Sad imamo obrnutu situaciju. Rusija je otela teritorije, isto to što se desilo tamo, kopira se na drugoj strani sveta. To su isti akteri iz 1999. godine. Ne bi me iznenadilo da se tela onih koji su nastradali od korone odjednom pojave u Ukrajini. Znamo mi vrlo dobro za takva scenarija - rekao je Trifunović.

Dodaje da ne smemo da budemo ni na jednoj, ni na drugoj strani.

foto: Kurir televizija

- Moramo da učinimo sve da u naše ophođenje uvedemo jezik tolerancije i ne smemo da dozvolimo da budemo uvučeni u nešto što bi bila neverovatna avantura, a dve velike supersile bi učinile sve da krizu iz Ukrajine prebace na neku drugu teritoriju - zaključio je Trifunović.

Radulović kaže da se veliki broj ljudi ne bi složio sa tim da je NATO odbrambeni sistem.

- Nije NATO bio u Iraku i Libiji, međutim, postoji jedno tu interesantno pitanje. Svi kukaju da sada NATO dolazi na granice Rusije. NATO je tu od svog osnivanja i to na Aljsci. Sa druge strane, ako govorimo da se NATO približava Rusiji sa granice Evrope, NATO je došao na granice Rusije kad su Baltičke zemlje postale deo tog saveza. Čudno mi je kako to da niko, ko je do juče bio članica Varšavskog ugovora i niko ko je do juče bio sa Rusijom, neće više da bude sa Moskvom. I svi gledaju da se priklone zapadu. Očigledno je da imaju neka lošija sećanja pa neće da sarađuju sa njima - naveo je Radulović.

Vojni analitičar je istakao da je posebno bitno da se uspostavi dobra komunikacija među liderima Balkana.

foto: Kurir televizija

- Niko ne dolazi da vas uvuče u NATO. Vi za to možete da aplicirate. Vrlo oprezno moramo da pristupimo ovoj situaciji jer prva nestabilna tačka u Evropi posle Ukrajine upravo Balkan. Ima različitih stručnjaka koji se bave Balkanom i koji se plaše da bi se fokus sa Ukrajine mogao premestiti na Balkan da bi se tamo malo relaksirala situacija. Činjenica je da kad je pucao Sovjetski Savez i kad je pao Berlinski zid, mi smo ovde imali krvavi rat, Slovačka i Češka su se razišle bez ružne reči, a mi smo ovde imali krv. Naročito je bitno sada da dobro komuniciraju Beograd-Sarajevo, koliko god to bilo teško - kaže Radulović.

Političari najčešće uvlače ljude u sukobe, ističe Trifunović.

- Jasno možete videti ko u Skoplju, Sarajevu, Crnoj Gori, Zagrebu, pa i u Beogradu, uvlači ljude u sukobe i ko udara u ratne bubnjeve i da upravo oni ne misle dobro rođenom narodu. Jako teško možemo biti neutralni, a sve analize pokazuju da smo mi premreženi. Ovde svako ko zastupa srpski stav ili je na meti jednih, ili je na meti drugih, a država nije smogla snage da napravi centar za hibridno ratovanje. Te pretnje su više nego evidentne. Suštinski smo izgubili mogućnost da adekvatno školujemo one koji treba da nas brane i kako treba da se rade bezbednosne procene - naglašava Trifunović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:32 SRPSKO NAORUŽANJE U REGIONU: Evo kako je pozicionirana snaga Vojske Srbije