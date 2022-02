SRBIJA NEĆE BITI NIČIJI POTRČKO! Vučić: Ostajemo odani politici vojne neutralnosti, ali nećemo odustati od prijatelja Rusa!

Ozbiljna kriza na istoku Evrope i potez Rusije da prizna dve samoproglašene republike na istoku Ukrajine znatno su poremetili globalnu bezbednosnu strukturu, a u tim gibanjima Srbija zbog nerešenog kosovskog pitanja ima posebno delikatnu poziciju, u kojoj je imperativ sačuvati mir u regionu, obezbediti sigurnost za svoje građana i odbraniti nalete Prištine da uđe u UN.

Nikad veći pritisci

Predsednik Aleksandar Vučić juče je izjavio da zbog aktuelnih dešavanja očekuje dosad najveće pritiske na Srbiju. On je objasnio da je vojna neutralnost naše zemlje trajno opredeljenje, da je Srbija na evropskom putu, ali i zemlja koja neće odustati od tradicionalnih prijateljstava s Rusijom i Kinom.

- Ko god misli da treba da budemo potrčko bilo kojoj od strana, takva politika vodi nas direktno u ambis. Naša politika je ozbiljna, odgovorna i u interesu građana... Ostavite sve prazne priče, čak i ova situacija govori koliko je važno biti vojno neutralan. Ukrajina je, kako kaže, na putu u NATO. Da ne nastavljam priču, moramo da budemo dovoljno snažni da ne zavisimo ni od koga - poručio je predsednik iz Monaka.

Odgovarajući na poziv ambasadora Ukrajine Aleksandra Aleksandroviča da Beograd osudi potez Moskve, koja je priznala Donjeck i Luganjsk, Vučić je poručio da je Srbija jedina koja se striktno drži međunarodnog prava.

- On je od nas tražio da osudimo rusku agresiju, ja na to imam prost odgovor: mi smo mala zemlja, ne želimo sebi da ukidamo mogućnost prijateljstva, ne odlučujemo o budućnosti Ukrajine. A ako je već to tako, ja pozivam gospodina Aleksandroviča da pozove predsednika svoje zemlje gospodina Zelenskog i da ga zamoli večeras da na TV osudi stravičnu i tragičnu agresiju nad Srbijom koju su sprovele SAD, Britanija, Nemačka i druge zemlje. Pa čim on to uradi, onda ću s radošću prihvatiti poziv gospodina Aleksandroviča i odgovoriti na njegove molbe. Videćete da do toga neće doći, jer interesi Ukrajine su na Zapadu, a naši interesi su evropski put, ali ne i odustajanje od tradicionalnih prijateljstava poput onog s Rusijom - objasnio je Vučić.

Gledamo svoj interes

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže za Kurir da pred Srbijom zapravo i nije izbor, jer Srbija je već dugo pod pritiskom zapadnih centara moći, a u Rusiji ima pouzdanog partnera u očuvanju svojih nacionalnih interesa.

foto: Kurir televizija

- Oni nam otimaju Kosovo i ruše Republiku Srpsku i, ako se postavlja pitanje naše pozicije prema Rusiji, onda nema dileme da ćemo čuvati naše nacionalne i državne interese. Rusija sprečava ulazak Kosova u UN i brana je urušavanju RS. Kada bi se Srbija okrenula protiv Rusije, to bi bio put ka kapitulaciji. Čak i da Ukrajina prizna nezavisno Kosovo, to neće naškoditi Srbiji koliko bi naškodio gubitak glasa Rusije u SB. Ako se budu servirali zahtevi da se uvedu sankcije Rusiji, na Srbiju bi to uticalo taman toliko koliko bi uticalo da su joj tražili da primi katoličanstvo. Hoću da kažem da su sankcije legalne samo ako ih proglasi UN, i to je čista pozicija Srbije i čvrst argument na eventualne zahteve pojedinačnih zemalja. Nemaju pravo to da zahtevaju - napominje naš sagovornik.

I bivši diplomata Zoran Milivojević smatra da će naša zemlja gledati svoj interes i u ovoj situaciji ostati partner Rusiji.

foto: Marina Lopičić

- Mi jesmo opterećeni i politički i na svaki drugi način krizama na više nivoa. Na delu je globalna ukrajinska kriza, imamo i regionalnu zbog tenzija u BiH i raspleta u Crnoj Gori, i imamo domaću krizu - KiM. Deluju ti pritisci na nas i u političkom i u ekonomskom smislu. Ali zasad nemamo razloga da se izjašnjavamo po pitanju ukrajinske krize. Vojno smo neutralni, nismo član NATO, ali biće pritisaka da sledimo zapadni pristup. Srbija staje na strani Rusije, jer je članica Saveta bezbednosti i gledamo svoj interes. Ukrajina nije priznala Kosovo, ali ne može da stavi veto jer nije članica SB. Mi imamo principijelni stav prema Ukrajini, i on se neće menjati.

Ivica Dačić Bez pritiska Rusije na Srbiju foto: Kurir televizija Iako je Moskva već pozvala i druge države da priznaju Lugansk i Donjeck, bivši šef diplomatije Ivica Dačić kaže za Kurir da ne očekuje da će Rusija pritiskati Srbiju da to učini. - Rusija je priznala i Abhaziju i Osetiju, pa nikada nije vršila pritisak na nas da ih priznamo. Očekujem pritisak sa Zapada da se opredelimo prema nekim merama koje se budu preduzimale. Ono što je važno jeste da Srbija gleda svoje interese, kao i da ne naruši prijateljske odnose sa Rusijom. Bez obzira na pritiske, srpski narod nikad neće stati na stranu onog ko je neprijatelj ruskom narodu. Srbija svakako neće krvaviti ruke u bratoubilačkom ratu - naglasio je Dačić.

Priština u ratnoj krizi vidi svoju šansu Hoće nova priznanja i ulazak u NATO Iz Prištine su već počele da stižu poruke kako Kosovo treba da iskoristi trenutnu situaciju na istoku Evrope kako bi obezbedilo nova priznanja i ušlo u NATO. Za to se založio i bivši zamenik ministra spoljnih poslova Kosova Petrit Selimi, koji je čak prognozirao da Priština može u narednih 30 dana da izboksuje priznanje nezavisnosti od Španije i Grčke. - Ako bih bio kosovski lider, učinio bih sve da obezbedim priznanje Španije i Grčke u narednih 30 dana, kao i prijem u NATO sa bilo kojim kompromisom koji bi SAD tražile da bude ispunjen. Odmah - poručio je on.

