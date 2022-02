ANALITIČAR ZORAN SPASIĆ: Kineski PVO sistem FK-3 je savršen

Intenziviranje vojne saradnje Srbije i Kine počelo je sa kupovinom bespilotnih letelica CH-92A i laserski vođenim avio-bombama. U istom paketu se nalazila i kineska pomoć u razvoju i tehnološkoj doradi domaćih besposadnih vazduhoplova "pegaz". Do sada, Kina je izdvojila preko deset miliona evra kroz različite donacije za našu vojsku, a samo 2019. za jedinice inženjerije donirano je gotovo četiri miliona evra.

Kineski PVO sistem FK-3 je sistem koji je naoružan raketama dometa do 100 kilometara po daljini i do 27 km po visini i radarom za praćenje ciljeva i navođenje raketa, koji istovremeno može pratiti do 40 ciljeva, a na 6 od njih navoditi istovremeno do 12 raketa. Raketa može da deluje u svim vremenskim uslovima i može da deluje u složenom elektromagnetnom okruženju. Sistem je zapravo kombinacija prvog modernizovanog rešenja ruskog sistema S-300 i američkog „Patriota". Reč je o savršenom sistemu koji će protivvazdušnu odbranu Srbije podići na veoma visok nivo.

Ne koristi tehnologiju vertikalnog lansiranja, što je povezano sa njegovom borbenom filozofijom. Inače vertikalno lansiranje otežava lansiranje projektila. Oružni sistem FK-3 ne samo da može samostalno da izvršava zadatke protivvazdušne odbrane, već i da sarađuje sa drugim sistemima protivvazdušne odbrane u izvršavanju zadataka.

Razvila ga je Deseta akademija kineske vazduhoplovne nauke i industrije. Kineski PVO sistem FK-3 se koristi za borbu protiv aerodinamičkih ciljeva, kao što su različiti borbeni avioni, borbeni helikopteri i bespilotne letelice. U novembru 2016. godine, raketni sistem protivvazdušne odbrane FK-3 je debitovao u javnosti na sajmu vazduhoplovstva u Džuhaju. Prvi put viđen na vojnoj paradi povodom 90. godine osnivanja Kineske narodnooslobodilačke armije 30. jula 2017. godine. To će biti prvi put da je bilo koji kineski sistem srednjeg i dugog dometa izvezen u neku evropsku zemlju.

Prošlogodišnja poseta ministra nacionalne odbrane Kine, generala Vej Fenghea, prva u 21. veku, predstavlja jednu od najvažnijih poseta našoj zemlji. Tom prilikom je dogovoreno je da se radi na daljem razvoju sveukupnih odnosa dve zemlje, posebno u oblasti vojnoekonomske, vojnomedicinske i vojnoobrazovne saradnje.

Narodnooslobodilačka armija Kine ima dva miliona vojnika, što je čini najvećom redovnom vojskom na svetu. Kina je svojim donacijama Srbiji, počev od medicinske opreme do vakcina, pomogla da Srbija danas bude jedna od najuspešnijih država u Evropi u borbi protiv kovida.

Veoma je važno napomenuti nedavnu poseta predsednika Vučića Kini, koja je istorijska, jer će dogovor o slobodnoj trgovini dati novi impuls našoj privredi. Ugovor o slobodnoj trgovini će Srbiji obezbediti pristup najvećem tržištu na svetu. Za naše proizvođače i izvoznike to je velika stvar, a Srbiji osigurava privredni rast i investicije, dakle nova radna mesta.

Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovim ličnim odnosima sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, naši politički, privredni i vojni odnosi su na istorijskom vrhuncu. Čvrsti bilateralni odnosi i učešće Srbije kroz mehanizam saradnje između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope (16 + 1), kao i inicijativa „Pojas i put", pružaju snažan privredni oslonac Srbiji. Srbija ima istorijsku šansu da, zahvaljujući poziciji, kao i političkim, privrednim i vojnim odnosima sa Kinom realizuje brojne ekonomske ciljeve i u kratkom roku postane ključna država u jugoistočnoj Evropi.

* Autorski tekst Zorana Spasića, stručnjaka za međunarodnu politiku i direktora Centra za saradnju sa zemljama Azije