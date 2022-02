DA LI ĆE EU KAZNITI SRBIJU UKOLIKO SE NE PRIDRUŽIMO SANKCIJAMA? Politički analitičar se prisetio 1999. godine i APELOVAO NA OVO

Nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost zakazana je za sutra u 16 časova, a na upravo završenoj sednici ovog tela razmatrana je aktuelna situacija i moguće bezbednosne i ekonomske refleksije na našu drzavu i region, posle odluke ruskog predsednika Vladimira Putina da pokrene vojne operacije na istoku Ukrajine.

Politički analitičar Zoran Milosavljević smatra da je za Srbiju najvažnije trenutno da vodi nezavisnu i neutralnu politiku.

- Ono što je veoma bitno u ovoj situaciji, to je što smo mi rekli da vodimo nezavisnu, neutralnu politiku. Na neki način smo indirektno pitani od strane EU da očekuju da se pridružimo sankcijama. Dakle, naša postavka je pre svega da našu stabilnost i napredak sačuvamo, sve što smo radili do sada radili smo na vojnoj neutralnosti. Sve drugo što se traži od nas, ne možemo smatrati dobronamernim - rekao je Milosavljević gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Postavlja se pitanje, kakva se reakcija EU očekuje ukoliko ostanemo vojno neutralni, da li postoji mogućnost da nas na neki način kazne.

Milosavljević ističe da ne postoji osnova da nas bilo ko kažnjava ukoliko zadržimo neutralnost.

- Mi smo jasno rekli, tu ne postoji osnova da neko nas kažnjava. Oni uvek mogu nešto da urade, ali ako pogledamo i vratimo se unazad, sve ovo što se dešava danas sve je to zapravo krenulo od napada na saveznu Jugoslaviju 1999. godine. Tada su trebali da razmišljaju mnogo dublje. To jeste tako, ja sam to govorio u predhodnom periodu. Kada ste najjači, kada ste smatrali da je sve pod vašom kontrolom onda se takvi potezi dešavaju. Mi što smo izučavali ovo, znali smo da će kad tad doći do ovoga. Mi moramo da ostanemo neutralni i da gledamo svoje interese - kaže politički analitičar.

