UŽIVO! POČETAK RADOVA NA PUTU SREMSKA RAČA-KUZMIN VUČIĆ: Rekao mi je Dragan da je most jedan od najboljih i najsolidnije građenih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas ceremoniji na kojoj će biti obeležen početak radova na deonici Sremska Rača-Kuzmin, koja je deo projekta izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo.

- Rekao mi je Dragan Jocić da je ovo jedan od najsolidnijih i najboljih mostova u Srbiji. On je veoma stručan i u njega imamo veliko poverenje. - rekao je predsednik.

Kako je saznao iz razgovora sa izvođačima, ova deonica trebalo bi da bude gotova do kraja godine.

- Novi most na Rači. Dragan Jocić, jedan od naših najvećih stručnjaka, uverio me je da je ovaj most jedan od najboljih i najsolidnije građenih u Srbiji. Kompletna deonica sa svim mostovima i vijaduktima biće završena do kraja sledeće godine. Živela Srbija- objavio je predsednik tokom posete.

Početak današnje ceremonije planiran je za 10 sati, najavila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Podsetimo, predsednik Vučić je juče prisustvovao svečanosti povodom početka izgradnje fabrike "Wacker Neuson" u Kragujevcu.

(Kurir.rs)