PREDSEDNIK VUČIĆ: Za 3 dana ostario sam 10 godina! Prethodni događaji za mene nisu bili kampanja, već noćna mora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da su, usled ukrajinske krize i velikog pritiska kojem je izložen, protekli dani za njega bili noćna mora, najteži u njegovom dosadašnjem profesionalnom radu

- Prethodni dani za mene nisu bili kampanja, već noćna mora - rekao je predsednik obrativši se medijima posle svečanosti početka gradnje nove fabrike u Kragujevcu.

Kako je dodao, prethodni dani za njega nisu nikakva kampanja, niti je imao vremena da bilo šta prati.

- Nekoliko najtežih dana u mom radu, i drago mi je što drugi ljudi to ne osećaju. Najveći deo tereta sam prihvatio na sebe sa svetskim i evropskim zvaničnicima. Sve kritike, primedbe i pritiske. Ja to nisam u 10 godina nikada doživeo, čak ni u Briselu 2013. godine, nije ni bilo blizu kao danas - rekao je on.

Kako kaže, potreba ljudi da se iživljavaju nad Srbijom je njihova nemoć.

- To vam je kao kad imate muškarca na poslu, koji nije u stanju da se izbori sa ambicijom, problemima, i onda dođe i iživljava se na deci. Tako i oni, pošto nisu u stanju da se iživljavaju nad jednako jakima, onda gledaju nad kim mogu. Čestitam Karlu Biltu, uspeo je u životu - kaže Vučić.

Vučič je potom komentarisao izmišljenje naslove, kao što je da Srbija ne podržava Ukrajinu, potom lažne vesti sa Marakane.

- Neke briga da li će Srbija zbog laži da pati. Ja ne pamtim ovakav period. Laušević je jednom rekao da godina prođe, a dan nikako... Prethodna tri, četiri dana traju kao pola života. Ostario sam u prethodna tri dana kao u prethodnih 10 godina. Mi imamo poziciju naše države, i kako god, čuvaćemo poziciju naše zemlje. Mi nemamo drugu zemlju, drugu Šumadiju, drugu Moravu, Drinu - zaključio je predsednik.

