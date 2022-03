RUSI NISU KORISTILI SVOJE MODERNE SISTEME KAO U SIRIJI! Istoričar Šarić o krizi u Ukrajini: Putin prvo slao NEISKUSNU VOJSKU!

Istoričar Goran Šarić je, govoreći o rusko-ukrajinskoj krizi, kazao da je situacija trenutno takva da je Zapad možda u pravu kada kaže da je ruski predsednik Vladimir Putin očekivao bolji prijem kod ruskog stanovništva, koje je indiferentno.

- Moguće je da je Putin u ovom prvom napadu poslao mlađu, neiskusniju vojsku koja je ovde samo neka izvidnica. Rusi nisu koristili svoje moderne sisteme, kao recimo u Siriji. Nema toga. A kad naiđu na ozbiljniji otpor odmah se povlače. Nevereovtno je kako se šetaju po Ukrajini. Tu treba zaobići ovu liniju prema Donbasu. Takoreći mažino liniju, gde je oko 200.000 ukrajinskih vojnika, i to onih najgorih galičnika, onih ustaša iz Lavova. Ima dobar tekst o nacifiziranju Ukrajne i kako je malo po malo do toga došlo i to ko je to uradio - naveo je Šarić u Ćirilici.

Dodao je da za shvatanje Ukrajine mora da se zna tamo ima do 15 odsto, čak i manje, katolika, grčkog obreda, takozvanih unijata koji su iz Lavova.

foto: AP Marienko Andre, EPA Yuri Kochetkov

- Oni jesu dalekim poreklom Rusi, ali su skoro 1.000 godina živeli pod Poljacima, Austrougarskom, samo ne sa Rusijom. Kod njih postoji mržnja i prema Rusima i prema Poljacima. Oni su čak i Mađare ubijali. Nemojmo zaboraviti da 1941. Crvena Armija još nije izašla iz Kijeva, a počeli su pokolji Rusa od strane tih katolika iz Lavova. Tačno je da su Ukrajinci vrlo malo učestvovali u tim jedinicama, ali hajde da vidimo koliko su Gališnici, koliko Lavov. Lavov je nešto kao Zagreb. Kao što je Beč u 19. veku i početkom 20. veka od Zagreba pravio jedan antislovenski, antisrpski centar, tako je od Lavova pravio antiruski centar. Ima i drugi deo Ukrajinaca koji su nešto kao Crnogorci. Oni imaju svoj crnogorski identitet, ali su i svesni i svog zajedništva sa Srbima. E, tako i ovi Ukrajinci koji su pravoslavni imaju ukrajinski identitet, ali su svesni zajedništva. U jednoj anketi su Rusi izjavili da najviše vole Ukrajince i obrnuto. Ali imamo ove Galičnike, desni sektor, naciste koji su kao ovde ustaše, a sa druge strane imate veliki deo ukrajinskog naroda - naveo je on i dodao:

- EU šalje oružje. Oni su tamo puni stingera i drugog protivoklopnog naoružanja i zato je ova taktika Rusa razumljiva. Poslali su mlađu neiskusniju vojsku, zaobilaze velike gradove, zaobilaze tačke otpora i prave koato. Moraju da okruže i onda je ovih 200.000 vojnika gotovo, a ne da ulaze sa njima u direktan sukob jer su ovi ukopani. Čak ima informacija da su gradovi pojedini minirani.

Navodi da je pitanje i šta će Rusija dalje.

- Ovladali su kompletinim vazdušnim prostorom, ali ne bombarduju. Da li će ući tenkovima, ne znam. Kolona od 5 km tenkova se kreće prema Kijevu. Ali to je vrlo opasno. Setite se kako tenkovi prolaze u gradskoj borbi. Oni su pokretna meta. Mislim da je najvažnije i da Rusi vode računa o tome, da što manje civilnih žrtava bude. Da ne okreću taj narod protiv sebe i da izoluju ove ekstremiste koji sve to vode. Zelenski recimo nije ekstremista. On je Jevrejin koji govori ruski, a tek sad je naučio ukrajinski i koji je, dok je Tramp bio na vlasti, davao vrlo odmerene izjave. Tek je dolaskom Bajdena na vlast promenio retoriku. Zato je Tramp i rekao da se ovo ne bi desilo da je on na vlasti - ističe Šarić.

foto: Profimedia

On kaže i da Rusi ovo nisu uradili 2014. kad je sve krenulo jer su do zadnjeg trenutka sarađivali sa Zapadom.

- Nije Rusija željna zemlje. Ona je toliko velika, skoro od izlaska do zalaska sunca. Šta će joj Ukrajina koja je među najsiromsašnijim zemljama u Evropi. Drugo, od puča, nijedni izbori u Ukrajini nisu legitimni. Zabranjene su proruske stranke. Zabranjen je ruski jezik. Pitanje je i da li je Rusija 2014. bila održiva. Pitanje je da li je i danas, ali opet je drugačije. Rusija se orjentisala na domaću proizvodnju. Tada nije bila sposobna da prihvati ovaj udar sankcija i svega što je došlo. Druga stvar, njima je odgovarala ovakva situacija. Ima rusku manjinu u Ukrajini koja je stalni problem. Ukrajina ne može ekonomski napred jer je stalno u nekakvom poluratnom stanju, pa je i ukrajinski narod nezadovoljan svojom vlašću. Sve to kad se sagleda Rusija nije imala interes da uđe u sukob. Mogla je samo da pušta da Donbas bude problem. Ako su ušli u rat, to znači da su bukvalno saterani uza zid. Ovaj problem će najteže podneti Evropa. Žrtve su Ukrajinci. Dok je situacija bila mirna u Evropi su se čuli različiti glasovi. Sada je situacija potpuno drugačija. Vlada jednoumlje. Čak je skoro zabranjeno da se čuje drugačije mišljenje. U Hrvatskoj i Sloveniji je strahovit medijski rat. Piše se da je Putin kao Milošević. Igra se na te najjadnije sentimente. Jednostavno su ljudi poput Milanovića, Orbana, Zemana morali malo promeniti svoje izjave da ne bi bili napadnuti i da ne bi krenula hajka protiv njih - zaključuje Šarić.