UŽIVO RAT U UKRAJINI Pao Harkov?! Ruska vojska ušla u grad posle stravičnog raketiranja! Sa svih strana nadiru VIDEO

Ruska invazija na Ukrajinu nastavalja se i četvrti dan s tim da je od subote uveče usledio najrazorniji raketni udar kako na Kijev, tako i na ostale veće gradove. Međutim, ni Ukrajinci nisu ostali dužni pa su na Donejck lansirali nekoliko taktičkih balističkih raketa Tička-U.

Ispred Harkova, odvijale su se kasno sinioć i rano jutros žestoke borbe u kojima je upotrebljena raketna artiljerija.

Ruska vojska preplavljuje Harkov

#Russian forces on the streets of #Kharkov #Ukrine pic.twitter.com/FIRF0q2LgQ