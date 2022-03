KAD SU TO NAMA PA RUSI POMOGLI?! Živković oštro o Rusiji: Za vreme NATO bombardovanja mi u Nišu od njih nismo dobili ni 2 sardine

Nekadašnji premijer i osnivač Narodne stranke Zoran Živković smatra da je zabluda da nam je Rusija večiti saveznik i navodi da je Srbija trebalo da se pridruži sankcijama protiv Moskve.

- Ovo je agresija Rusije na Ukrajinu. Tačka. Kad neko svoju oružanu silu usmeri prema drugoj državi, to je rat. Agresija. Kao što nije bilo opravdanja 1999. za bombardovanje. Ja sam i tad govorio što ne bombardujete njega (Slobodana Miloševića), a ne nas? Što su meni u Nišu ginuli ljudi na pijaci i u dvorištu kliničkog centra - upitao je Živković u jutarnjem programu Kurir televizije.

Živković se osvrnuo na neke istorijske podatke, tvrdeći da nam Rusija nije pomagala, a naglasio je da je ljubav koju Srbi gaje prema Rusima neosnovana.

- Imamo odgovor Srbije koja je priznala da je to akt agresije. Ali sankcije nije podržala zato što mi imamo neku večnu ljubav sa Rusima. To je jedna tema koja nema apsolutno nikakve osnove. To je potpuna zabluda da smo večna braća. Godine 1183. u Pantelejskoj crkvi u Nišu, ja sam odrastao tamo, sreli su se Stefan Nemanja i Fridrih Barbarosa. Sanstefanskim dogovorom 1878. godine napravili su veliku Bugarsku posle rusko-turskog rata, gde je zamalo Niš bio Bugarska, Pirot je bio Bugarska, Vranje i cela Makedonija takođe. Šta su nam pomogli? Postoji bajka o ruskom caru Nikolaju II. Niko nije video taj telegram o pomoći. To niko nije video. Drugi svetski rat, tad su nam pomogli, to priznajem. Godina 1948. i Informbiro, gde je tu ljubav? Godina 1968, kad je počelo u Čehoslovačkoj, pa je i kod nas bilo blizu toga. Šta su nam pomogli 1999. godine? Nula pomoći. Ja sam tada bio gradonačelnik Niša. Nismo od Rusa dobili pomoć. Ni dve sardine - rekao je Živković.

Osvrnuo se i na dešavanja na Kosovu i Metohiji.

- Godine 2000. i 2001. je bila pobuna na jugu Srbije. UČK je sa Kosova i Metohije prelazila u Preševsku dolinu preko administrativne linije koju je kontrolisala Rusija. Tu su prolazili, onda su Rusi pobegli sa Kosova. Imamo takvih stvari koliko hoćete. Treba poštovati i Rusiju, i Kinu i sve velike sile. Ali daj da budemo realni - rekao je Živković.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković navodi da nam podele sada nisu potrebne.

- Podele bi trebalo da izbegavamo. Tu je potrebna jedinstvena državna politika. Druga je stvar što mi imamo različite interpretacije. U teškoj smo poziciji. Ja mogu da razumem entuzijazam gospodina Živkovića. Bio je premijer u vreme kad je Evropska unija imala najveći proces proširenja 2004. godine - rekao je politički analitičar.

