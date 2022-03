TADIĆ ZNAO DA SE NA KiM SPREMA POGROM? Bivši general Kastratović o martovskom pokolju ŠTO SU ALBANCI PALILI CRKVE AKO SU NJIHOVE?!

Srpske vlasti imale su informaciju da se sprema pogrom na Kosovu i Metohiji nekoliko dana ranije.

To tvrdi bivši general major Luka Kastratović i dodaje da je tadašnjeg ministra odbrane Borisa Tadića lično obavestio da će se uslediti pokolj na Kosovu i Metohiji.

General major Luka Kastratović i predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski bili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije gde su govorili o martovskom pogromu.

Deđanski se najpre osvrnuo na napade na Srpsku pravoslavnu crkvu koji poslednjih dana stižu iz Evropskog parlamenta i od ambasadora lažne države Kosova.

- To za srpsku crkvu rekli su srbofobi. Mi smo sve preživeli što i Ukrajinci, a niko se nije mnogo trzao kad se sve to nama dešavalo. Mi branimo integritet zemlje, ne uvodimo sankcije zemlji koja nas je branila, a sa druge strane zovemo na pomirenje. SPC je uvek na meti srbofoba jer je to jedina institucija koja objedinjuje ceo srpski prostor i u koju narod ima ogromnog poverenja. Svojim autoritetom SPC isto poziva na prekid rata, a oni je targetiraju kao branu - rekao je Deđanski u jutarnjem programu Kurir televizije.

Naglašava da Albanci pokušavaju da naprave istoriju koju nemaju.

- Ako su to vaše crkve - zašto ste ih palili? Oni bi voleli da imaju vlast kao i onda. Pre nekoliko dana smo slušali i sramnu izjavu Borisa Tadića, koji je tada bio ministar odbrane, koji je rekao da je on sprečio pogrom tako što je pozvao nekog generala. Ljudi, to je sprečeno kad su već ubijali ljude i kad su palili crkve. Verovatno bi Albanci na Kosovu želeli da Srbija ima vlast kakvu je tada imali i koja nije reagovala. To se izmenilo i sada postoji frustracija. Kako sada da dokažu da je nešto dobro što su radili ako ne preokrenu istoriju - kaže Denđanski.

Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje dodaje da u ovoj situaciji Srbija ne sme da upadne u bilo kakvu zamku provokacije.

- Mi moramo da čujemo, da odgovorimo pristojno i ne smemo da upadnemo u provokaciju. Ako ništa drugo bar vidimo da su nas lagali. Totalno je ludilo. Izbace Čajkovskog, ali što onda nisu izbacili Vagnera, kad ga je Hitler slušao. Uvek je bilo napada na pravoslavlje. Promenom politike i ponašanjem počelo je kod normalnih zemalja u svetu da se menja odnos prema nama. Koliki je uticaj Amerike, vidi se da je Evrope na uštrb svojih interesa, podlegla pritisku Amerike u ovoj situaciji - kaže Deđanski.

General major u penziji Luka Kastratović istakao je da nije nikakvo iznenađenje napad na SPC.

- NATO je na drugi način nastavio da ispunjava svoje ciljeve koje nije uspeo bombardovanjem. Nije ispunjena Rezolucija 1244, formirali su takozvano Kosovo, koje su i priznali, napravili su martovski pogrom, pre toga su organizovali u oktobru puč. Amerikanci su majstori za izazivanje sukoba. Sedamnaesti mart je scenario SAD. Prema nalogu Mila Đukanovića i natovaca ja sam penzionisan. Došao je pre osmog marta kod mene jedan momak, plače kao kiša, kaže mi da se sprema pokolj na Kosovu. Ja sam njemu rekao da mi sve to znamo i da sam ja informisao ministra odbrane Tadića. Naše rukovodstvo tada je prvi put spomenulo zajednice srpskih opština - rekao je Kastratović i podsetio da su pored spomenika kulture uništeni i brojni dokumenti.

Tadić: Nismo mogli da sprečimo pogrom

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić ocenio je da srpske državne institucije nisu mogle da spreče pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji marta 2004, jer bi, kako je rekao, svaki ulazak vojske ili policije na taj prostor značio sukob sa pripadnicima KFOR-a, odnosno sa NATO.

Tadić je rekao da Srbija u tom trenutku nije imala potencijala da reaguje vojno, ali je prema njegovim rečima reagovala "vojnom diplomatijom" zbog čega drugog dana pogroma došlo do intervencije NATO.

- Tada sam razgovarao sa komandom NATO i usledila je intervencija u Čaglavici posle koje je završen pogrom - rekao je Tadić koji je u to vreme bio ministar odbrane Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

