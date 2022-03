UJUTRU STIGLA PORUKA DA ĆE SE U 11.45 DOGODITI NEŠTO STRAŠNO Janjić i Koprivica otkrili nepoznate detalje MARTOVSKOG POGROMA

Dušan Janjić i dr Časlav Koprivica istakli su da je vlast u Beogradu imala dojavu o pogromu tri dana pre nego što će se desiti havarija na Kosovu i Metohiji.

- Bio sam neka vrsta insajdera, to su bili dani kada je vlada u Beogradu tek bila formirana, a vladala je i jedna podmukla borba za opstanak Čovića na funkciji. Prvi signali da nešto nije u redu dole došlo je iz albanskih medija iz inostranstva. To je trebalo da budu velike demonstracije protiv Evropske unije koje je organizovao Ibrahim Rugova, ali su te demenstracije preusmerene ka Srbima. U 15 do 12 su Albanci upali na sever i privatno smo dizali ljude. Rade Bulatović je sistem digao koliko je mogao. Tu je najkonstruktivnija bila američka diplomartija. U toj poruci koju sam ja dobio rano ujutru pisalo je da će se dogoditi strašan događaj tačno u 12 i 15, da treba biti veoma oprezan i da je događaj vrlo orkestriran, a orkestar svira i iz Beograda. Čović, koji je bio zadužen za Kosovo tada odlazi na godišnji odmor. Događaji kreću tačno u to vreme i bilo je zaista haotično. Snajperista koji je pucao na demonstrante je uspeo da ih zaustavi. Bilo bi mnogo više žrtava da američki deo Kfora nije povukao žicu u Gračanici i sprečio ih da dođu do Srba. Ozbiljni krivac je nemačka diplomatija i sam šef misije, koji je pobegao u Skoplje - ističe Dušan Janjić u Usijanju na Kurir televiziji.

Dr Časlav Koprivica naveo je da je i ovoga puta bio pronađen izgovor da se ponove stvari koje su se kroz istoriju ponavljale.

- Reč o tome da je pronađen izgovor za ponavljanje akcije koje su nas pratile kroz istoriju. To je ista matrica, izmisli se neki povod, dignu se ekstremisti i onda su Srbi krivi. Ne iznenađuje me što je Nemačka to uradila. Ovde nije bila samo šahovska partija Amerikanaca i Nemaca i gde su Amerikanci kud i kamo bolje odigrali. Nemačka pokazuje, što mi nekada gubimo iz vida, da prema interesima Srba ima rigidniji odnos nego Amerikanci - kaže Koprivica i dodaje da je Haradinaj, na svom putu za Hag, u Nemačkoj dočekan uz najviše počasti.

Janjić navodi da nije nikakav sistem, osim na severu, bio sposoban da pomogne Srbima.

- Sela i naselja su očišćenja, a Priština je proširena i ogromni milioni su se tu zavrteli. Skoro da nije bilo značajnijeg manastira koji nije bio oštećen ili uništen. To je rušenje Redžepijeve vlade, postoje ozbiljne studije OEBSA, ali da nije bilo pomoći Ivanića, koji je forsirao i pomagao, tako da su se u Poljskoj pojavili i SPC i razni nevladini sektori i to je bila prva prilika da se progovori na međunarodnoj sceni. Tada je crkva uradila dobar posao. Mnogo je stradanja bilo, spomenut je Štajner, ali je njegova pozicija jasna, on je ispod žita sa Điniđićem dogovarao podelu KiM. Čović je pripremio jako dobar program decentralizacije i zajednice opština Srbija, to se mora priznati, ali Štajner nije hteo to da prihvati. Mart 2004. godine je jedna velika rana i svedočanstvo da ne možete da se opustite nikako. Španci su odigrali najprljavije uloge, oni su bukvalno gurali građane u kamione i selili ih. Jedino je američki kontigent povukao linuju, oni su i pucali - kaže Janjić, koji zaključuje da se pokazala jedna potpuna nemoć međunarodne zajednice.

Dr Koprivica ističe da Nemci nisu pokazali zainteresovanost da zaštite srpske znamenitosti na KiM.

- Bili su pokušaji da se protera bratstvo i da se unište Dečani, a da ih je tada, kao i tokom Drugog svetskog rata italijanska vojska zaštitila. Kada je Bogordica Ljeviška bila napadnuta Nemci su rekli da je u pitanju stara zgrada. Što se njih ticalo, Srbi su mogli da budu očišćeni. Mi smo za njih uvek sa druge strane, suprotno od njih - kaže Koprivica. Neuporedivo veći zločini su se dogodili po samom dolasku Kfor na Kosovo i Metohiju, koji je došao da sprovede ono što je njima naložila njihova vlada. Oni su od početka ignorisali sprovođenje rezolucije 1244 - navodi Koprivica.

Dušan Janjić naveo je da je država Srbija u to vreme bila neorganizovala.

- Zahvaljujući načelniku generalštaba VBranku Krgi, vojska se veoma brzo snašla. Treba zabeležiti da su naši mediji odigrali fenomenalnu ulogu i to BK i RTS. BK je fenomenalno odreagovalo i to je podiglo međunarodnu javnost. Pogrom je trajao četiri dana, a što se tiče Borisa Tadića, on je bio ministar odbrane i posebno je bilo iznenađujuće što je on bio bez ikakvih kontakata. Sve je išlo preko BIA, Bulatovića i Koštunice. Koštunica je bio taj čovek, koji je razumeo da ako Srbija pokuša da pređe granicu, da bi rizikovala i ono što ima na severu - naveo je Janjić, sa čim se složio Časlav Koprivica, koji je dodao i da slanje trupa na KiM nije bilo jedino moguće reagovanje u datoj situaciji.

- U tom trenutku nema nikakve sumnje da su naše oružane snage prešle administrativnu liniju to se ne bi dobro završilo. Ali to nikako ne znači da je slanje trupa jedino kako može da se reaguje. Prilično je poznato da su čivari mostova bili u vezi sa državnom strukturom Srbije - istakao je dr Časlav Koprivica.

