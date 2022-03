SRBI ZGROŽENI ANTISRPSKOM HISTERIJOM U DŽAMIJAMA: Atmosfera linča uvek se može okrenuti prema onima koji su slabi i nezaštićeni!

Antisrpska histerija među Albancima na Kosovu i Metohiji ozbiljno se širi. Posle bizarnih propagandnih spotova u kojima se srpska roba tretira kao otrovna i opasna za Albance, slične poruke postale su i deo propovedi u džamijama širom Kosova i Metohije! Gotovo svi mediji na KiM objavili su da se i u muslimanskim verskim objektima mogu čuti pozivi Albancima na bojkot srpske robe. Takav poziv stigao je i direktno od predsednika Saveta islamske zajednice u Prištini Hetema Sopjanija, koji je poručio građanima da kupuju i jedu isključivo domaće proizvode i izbegavaju one koji dolaze iz centralne Srbije.

Opasno

- Ovaj poziv i ova poruka je da koristimo naše proizvode što je više moguće, jer je to za dobro našeg naroda, za dobro naših građana i naše države - rekao je imam Hetem Sopjani u džamiji Jašar-paša.

Očigledno aludirajući na Srbiju, Sopjani je upozorio da se "kupovinom iz te zemlje jača neprijatelj Kosova". Mediji su preneli i da su u svim džamijama na KiM održana predavanja na temu "Potrošnja domaćih proizvoda".

Novinar s Kosova Živojin Rakočević kaže za Kurir da je bojkot stalna politička mantra koja se uvek glasno pojavi onda kada nema drugih ekstremnih ideja.

- Radi se o apsurdu koji je potpuno besmislen, jer oni koji najviše zapenjeno govore protiv srpskih proizvoda njihovi su najveći kupci. Opasno je, međutim, što se održava atmosfera linča i uvek se može okrenuti prema onima koji su slabi i nezaštićeni, a to su Srbi, Romi i Goranci. U osnovi nema smisla govoriti o ukusima, a šta god da se desi, kvalitet, dobre navike, pristupačnost i tradiciju ne mogu zaustaviti ni hodže, ni političari, ni nacionalni radnici - ocenio je on.

Tako počinje rasizam

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun smatra da je ovo čista diskriminacija koja zadire čak i u sprovođenje rasističkih teorija.

- To je to napredno demokratsko Kosovo o kom pričaju na Zapadu. Sve ovo pokazuje stepen mržnje dela Albanaca prema Srbima i svemu što je srpsko. To su anticivilizacijski i diskriminatorski postupci koji se oslanjaju čak i na rasističke teorije. Nacistička Nemačka je opomena da to tako počinje. Nije iznenađenje što su se i džamije uključile u ovu kampanju, jer je religija i u prošlosti bila stavljena u službu OVK i džamije su se koristile za realizaciju separatizma na Kosovu i sprovođenje velikoalbanskog projekta - naglašava Drecun.

Podsetimo, skandaloznu kampanju protiv svega što dolazi iz Srbije prošle nedelje je pokrenula grupa Besa besa, koja je poziv na bojkot srpskih proizvoda na Kosovu "upakovala" u video-spot pod nazivom "Ne kupujte srpske proizvode". Ovaj besramni uradak emituje se po televizijama na KiM, a u njemu devojčica opominje svog oca u radnji da ne kupuje srpske proizvode rečima: "Zar nam nije baka rekla da ne kupujemo srpske proizvode? Zar hoćeš da nas potruješ? Zar nisu baki pobili celu familiju i ona je ostala sama."

I pre ovoga postojali su pokušaji da se robi poreklom iz Srbije zalepi neprijateljska etiketa, kako bi se ona izbacila iz rafova kosovskih prodavnica. Jedan od slučajeva koji po bizarnosti može da se uporedi sa ovim najnovijim je ekspresno zatvaranja bifea u kosovskom parlamentu, jer su se albanski poslanici žalili da se u njemu služe pića iz centralne Srbije.

