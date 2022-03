HOĆE DA ZAPALE REGION NAKON RATA U UKRAJINI: Trifunović o prljavoj kampanji albanske grupe protiv srpske robe

Trifunović tvrdi da je premijer lažne države Aljbin Kurti "ruski čovek" koji vodi mrežu ekstremista na KiM i ponovio da će nakon izbijanja sukoba u Ukrajini grupe i pojedinci na sve načine pokušati da izazovu nestabilnost na ovim prostorima.

Voditeljku jutarnjeg programa Olju Lazarević zanimalo je kome ide u prilog ovakva kampanja i kakve posledice može imati na srpsku ekonomiju.

foto: Kurir televizija

- Imate ozbiljnu mrežu na KiM koji vodi Aljbin Kurti, koji je duhovni naslednik Adema Demaćija, koga su napravile ruske službe da napravi nezavisno Kosovo i OVK. Iako je vama građanima čudno, nama bezbednjacima nije. Aljbin Kurti svaki dan ide na grob Demaćija i to je taj sukob koji mi bezbednjaci nismo mogli da razumemo. U samom OVK došlo je do sukoba ko je za rusku, a ko za američku stranu i pobedila je ruska strana koju predstavlja Aljbin Kurti. Nije to samo slučaj KiM. To je slučaj i Srbije i Bosne. Tek sada mnoge usijane glave vide da se i kod nas vodio rat dve supersile, a da smo mi bili tu žrtve - rekao je Trifunović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dževad Galijašević je naveo da islamu nije strano da se meša u politiku.

foto: Kurir televizija

- Islam je ostao pod kontrolom političkih konstrukcija. Ove tendencije hibridnih ratova traju već nekoliko godina. I ova akcija koju poduzimaju hodže i razne nevladine organizacije upravo izgleda kao hibridni rat koji se vodi protiv Srbije, pri čemu se neutralna politika Vlade Republike Srbije pokušava predstaviti neprijateljskom, a Srbija kao buduća baza ruskog uticaja, pa se mnogi pojedinci utrkuju ko će više pozicija zauzeti u tome. Objektivni problem Srbije je pitanje učešća u državi koja je nije bombardovala. Srbija nije zavela sankcije ni onim državama koje su je bombardovale 1999. godine kad nije uspela da zaštiti svoj teritorijalni integritet. Danas se lice Kosova menja, kada se Srbija bude vratila na Kosovo, ono će biti drugačije, sa drugačijim licem, sa drugačijim toponimima, mentalitetom. To će biti šiptarizovano Kosovo u kome će se falsifikovati istorijske činjenice. Ovo je samo aspekt toga, sankcije i stalne pretnje prema Srbiji, jer ona svojom neutralnom politikom ugrožava zapadnu politiku - navodi Galijašević.

Trifunović je istakao da je osnovna poruka koja mora da ide iz Beograda jeste razgovor i mir.

foto: Kurir televizija

- Sve grupe i organizacije koje žele da destabilizuju region, uključujući i ovu, treba proveriti. Ja sam zvao ljude na KiM koje dobro poznajem i koji su mi rekli da se srpska roba prodaje najnormalnije. Postoje trendovi koji pokazuju da posle ovakvih promotivnih materijala potražnja za srpskom robom bude uvećana. Politika Srbije je politika tolerancije i mira i mi ne želimo nikakve sukobe, pogotovo ne u ova vremena. Naši građani i te kako shvataju prirodu sukoba u Ukrajini i da to nisu samo lokalni ratovi, a oni koji tamo žive, naša braća i muslimani, i Albanci, i Hrvati sada imaju prilike da vide šta znače ratovi i ratna razaranja. Poruka i mir, tolerancija i razgovor - kaže Trifunović.

Da podsetimo, kosovska grupa “Besa Besa” pokrenula kampanju kojom poziva na bojkot uz tvrdnju da su "Srbi ubijali albanski narod", ali i da "možda hoće i da nas truju".

