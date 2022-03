PREDSEDNIK JASAN Cilj Prištine da nas uvuče u zamku nazivajući nas ruskim slugama! Pretnje i zbog ulja PREDVIĐA SUKOB KRAJEM 2022.

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovog jutra gostuje uživo na TV u jutarnjem programu gde govori o svim aktuelnim temama ključnim za državu posle jučerašnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i razgovora sa kosmetskim Srbima, te ambasadorima zemalja Kvinte u Beogradu.

O Aljbinu Kurtiju i Srbima s KiM

- Naše je da ne upadnemo u klopku a namera je Aljbina Kurtija da izazove nemir i nestabilnost u regionu... Najlakše bi bilo da prihvatimo sve njihove uslove ali šta ćemo 4. aprila, dan posle - rekao je Vučić dodavši da ruska i kineska strana razumeju ono što smo mi rekli.

- Namera je da nas uvuku u zamku nazivajući nas ruskim slugama, a šta je to Srbija uradila ili rekla a da smo mi nekog uvredili... To je deo podgoričkog režima, Priština u celini, deo u BiH...- dodao je predsednik gostujući jutros na TV Pink i naglasio da je Hrvatska ulaskom u EU i proterivanjem Srba završila posao i da je dominantna sila u regionu.... Ali nije, Srbija raste bržim tempom i ima veću stopu rasta i prvi put bismo bili ispred njih.

Predsednik je naglasio da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati mir i stabilnost te da mu je namera juče bila da sa Srbima sa KiM napravi zajednički plan kako ćemo i šta ćemo.

Vučić je rekao da se plaši da će do kraja godine doći do novih sukoba i da bi voleo da nije u pravu ali da strahuje da jeste, a da je naše da pokušamo da sačuvamo mir i stabilnost.

- Rekli su mi juče otvoreno nećemo protiv tebe jer si jedini koji... Ali ljudi mogu da biraju 3. aprila nekog jačeg. Juče su mi rekli i nećemo nikog drugog, hoćemo da radimo sa tobom - rekao je predsednik dodavši da je očigledno da Srbija nikad neće biti dovoljno mala jer ako se gledaju napisi u štampi ništa se ne razlikuje ono što piše u Prištini od onog što pišu u Sarajevu ili Zagrebu.

- Nemam potrebu da se dodvoravam našem narodu, treba da pronađemo rešenja ali da ne ugrozimo opstanak našeg naroda na KiM - rekao je Vučić osvrnuvši se na glasanje 3. aprila na Kosmetu.

- Teško će biti zadržati ih u budućnosti da izađu iz svih inistitucija, juče su u Beograd došli i komandiri policijskih stanica, nije ih više briga da li će ih neko videti i gde će se pojaviti - dodao je naglasivši i da je bolje da bude gospodar neizgovorenih reči nego sluga onog što je rekao.

O izborima i otkazanim predizbornim skupovima

Predsednik se na samom početku izvinio građanima Železnika i Jakova zbog otkazanih jučerašnjih mitinga ali da bi bilo glupo da svoje predsedničke obaveze podredi stranačkim, te da zato nije bio na skupu u Železniku.

Vučić je podsetio da se aktuelna vlast uhvatila u koštac s najtežim događajima koje su pogodile Srbiju poput polava, kriza ali da ima svega i da ljudi veruju. On je naglasio da izbori nisu igra već ozbiljna stvar a ne ko je lepši.

Glup sam, treba mi lečenje

Na prozivke opozicije da je glup i da mu treba lečenje, on je rekao da gde god se pojave govore sve kao da im je on lično pisao, sve u Vučićevu korist jer nemaju program nego samo napadaju Vučića. On je rekao da je ponosan na to što pričaju o njemu i da ljudi veruju jer kad se kaže da će penzije biti 500 a prosečne plate 1.000 evra do tad i tad, ljudi znaju da će to tako biti jer veruju i vide rezultate i znaju šta je sve dosad urađeno.