PREDSEDNIK O SITUACIJI U UKRAJINI: Nisam optimista, za koji dan će postati jasno koja je strana jača i koja je ovladala

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dotakao se jutros uživo gostujući u jutarnjem programu i ratne situacije u Ukrajini.

On je na TV Pink kazao da je on realan čovek, i da se bavi činjenicama jer mu je to posao te dodao da ne očekuje skori mir u Ukrajini.

- Kad razgovaram sa svetskim liderima, sa suprotstavljenih strana, i kad dođemo do pitanja da li hoće mir i kompromis, pa makar i izgubili deo svojih interesa, onda shvatite da to neće. I da čekaju potpuni poraz druge strane. Pogledajte veliko napredovanje Ukrajinaca, veliki puš-bek. Na stranu što se svi bave propagandom, niko se ne bavi realnim stanjem. Veoma brzo će postati jasno šta se stvarno zbiva. Evo da kažem ljudima, za koji dan će postati jasno koja strana je jača, i koja strana je ovladala - rekao je predsednik.

1 / 3 Foto: Pink Printscreen

On kaže da se plaši da će na kraju biti stotine hiljada stradalih u Ukrajini, i na desetine miliona izbeglih, najviše od Drugog svetskog rata.

- Sve zbog toga što neko očekuje poraz Zapada, a neko očekuje potpuni slom Rusije. I onda nemojte da su vam puna usta tobožnje zaštite naroda. Nisam optimista. Meni je žao malih. Pošto veliki uvek slome kičmu malima - kazao je predsednik.

foto: Pink Printscreen

Predsednik se na tamošnju situaciju osvrnuo dan uoči godišnjice bobmardovanja i agresije NATO na tadašnju SRJ, odnosno Srbiju 24. marta 1999.

- Ne smemo da upadnemo u klopku da budemo bilo čiji potrčko, rekao je predsednik na pitanje da prokomentariše reči predsednika SAD da će u svetu ostati jedna dominantna sila istovremeno podsećajući da nas Rusija nije bombardovala 1999. i da je u SB UN jedina uz NR Kinu koja podržava naš stav po pitanju Kosmeta.

Kurir.rs/TV Pink