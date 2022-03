PREDSEDNIK VUČIĆ: Tražili su nam da priznamo nezavisnost Kosova, Srbija na to NE PRISTAJE! SRBI SA KiM: Verujemo samo predsedniku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima posle niza važnih sastanaka koje je danas imao.

Predsednik Vučić je najveći deo obraćanja posvetio teškoj situaciji Srba na KiM rekavši da Priština ne pristaje ni na šta osim na priznanje nezavisnosti Kosova, što Srbija neće učiniti!

Predsednik je danas prisustvovao sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, posle koje se sastao sa Srbima sa Kosova i Metohije, potom i sa ambasadorima zemalja Kvinte, a razgovarao je i sa otpravnikom poslova kineske ambasade i ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocanom-Harčenkom.

"Najpre smo na sednici Saveta razmatrali sve političke, ekonomske i socijalne aspekte ukrajinske krize. Dali smo i podelili nove zadatke. U najboljoj veri i želji da možemo da ublažimo sve posledice najteže krize koja je zahvatila svet od Drugog svetskog rata na ovamo. Dogovorili smo kupovinu dodatnih količina nafte za naše strateške rezerve, zatim i mleka u prahu koje upravo kreće iz jedne od zemalja EU i to hiljade tona".

"U drugom delu sednice govorili smo o odluci Albanaca da ne dozvole održavanje izbora 3. aprila i svim posledicama takvog čina. To nije pitanje samo da li će Srbi sa KiM moći da glasaju ili ne, ili ko bi dobio najveću podršku, to je pitanje bezbednosti, političkog opstanka i egzoistencije tih ljudi. Želim da vas obavestim šta smo mi sve učinili".

"I Bisljimi i neki drugi su govorili da Albanci ne žele da zaustave izbore na KiM. Samo da podsetim šta smo sve učinili i na šta smo sve pristali".

"Od nas se bukvalno traži da priznamo Kosovo".

"Pristali smo da ubacimo da se pita Kosovo za saradnju, da se stavi oficir za vezu srpske vlade. Oni su želeli da se stavi 'vlada Srbije traži od vlade Kosova'. Znali smo da ovo ne znači priznanje. Prihvatili smo bezbroj kompromisa, ali su oni tražili samo jednu stvar da Srbija prizna nezavisnost Kosova, a to nećemo da prihvatimo ni po koju cenu, jer je nama najvažnija država".

"Srbi sa KiM su me danas iznenadili nešto radikalnijim zahtevima, ali sam zamolio za strpljenje. Ostaću uz njih iako me preglasaju. Srbi sa KiM gotovo jednoglasno su tražili ne samo da se istupi iz svih institucija, već i da 435 policajaca ostavi oružje i istupi iz regionalne policije. Ja ih razumem zbog terora kroz koji prolaze. Pitao sam ih šta ćemo dan posle. Ok, mi ćemo da preuzmemo finansijski teret, ali bojim se da bismo mogli da uđemo u začarani ratni krug".

"Neki su čak spremni i na sukob, neki da odu. Ja sam ih zamolio da ostanu da čuvaju naša vekovna ognjišta. Jednom kad se u to uđe, povratka nema. Zamolio sam ih za strpljenje, oni su bili fer i rekli da samo meni veruju".

"Nadam se da će Kvinta da osudi ponašanje Prištine".

"Neki u regionu igraju igru kako bi nas uvukli u zamku, kao da smo mi protiv zapadne civilizacije. Tu vrstu klopke moramo da izbegnemo. Ne vode slučajno koordinisanu akciju cela Priština i delovi Podgorice, Zagreba i Sarajeva".

"Zahvaljujem se predstavnicima Srba sa KiM što nam veruju. Uskoro ćemo ponovo razgovarati".

Posle predsednika, obratio se i Dalibor Jevtić, predstavnik Srba sa KiM.

"Naša situacija nikad nije bila teža. Ovo je institucionalno nasilje. Ako vam kažem da smo došli u situaciju da ne vidimo izlaz, razumećete dokle smo došli".

"Odluka da se ne dozvoli održavanje izbora na KiM, predstavlja poslednje u nizu kršenja ljudskih prava".

"Očigledno neko želi da izazove našu reakciju".

"Tačno je da nije prvi put da se nismo usaglasili sa stavom predsednika Republike, ali definitivno smo se složili da mi jedino verujemo predsedniku i državi i zato želimo da zajednički donesemo odluku. Nastavićemo da razgovaramo sa predsednikom i predstavnikom Kancelarije za KiM, gospodinom Petkovićem".

"Predsednik je i danas pokazao da se zalaže za mir".

"Možda bi neko drugi iskoristio da bude na predizbornom mitingu, ali ne i predsednik i zato mu se zahvaljujemo", zaključio je Jevtić.

