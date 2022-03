PREDSEDNIK JE SAMO UPITAO A ŠTA ĆEMO POSLE: Detalji s napetog sastanka s kosovskim Srbima, žele da ovako napuste sve institucije

BEOGRAD - Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost trajala je tri sata, a kako se saznaje, usledili su teški i kompleksni razgovori sa predstavnicima srpskih institucija na Kosovu i Metohiji.

Jedna od glavnih tema sastanka je bila najnovija odluka privremenih vlasti u Prištini da zabrani glasanje Srbima sa KiM na teritoriji tzv. Kosova.

Vučić je nakratko napustio sednicu kako bi se sastao sa predstavnicima Kvinte od kojih je zatražio hitne konsultacije. Oni su se predsedniku pridružili na sastanku u Palati Srbija oko 15.15 časova.

Kako se saznaje Srbi žele da napuste sve institucije, uključujući i policiju, da ostave oružje i da se mirnim i demokratskim putem suprotstave albanskom teroru.

Kako je danas potvrdio portparol EU, Peter Stano, Aljbin Kurti je odbio predlog država Kvinte oko rešenja za glasanje kosovskih Srba na predstojećim izborima, što je dodatno otežalo ionako tešku situaciju našeg stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini.

Vučić nije bio najsrećniji zbog predloga, pitao ih je "šta ćemo dan posle".

Posle sastanka sa Kvintom razgovaraće i sa ruskim ambasadorom i otpravnikom poslova ambasade Kine, a tokom večeri moguća je još jedna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost.

Predstavnici srpske zajednice na Kosovu i Metohiji su, u svetlu ovog najnovijeg kršenja elementarnih prava na izražavanje građanske volje na izborima, ponovo naglasili apel predsedniku Vučiću da „ukoliko ih država ne bude zaštitila, Srbi će biti spremni da kolektivno napuste svoja ognjišta i odu sa Kosova i Metohije“, pogotovo imajući u vidu izostanak reakcije od strane EU i onih institucija na KiM koje su zadužene za praćenje poštovanja ljudskih prava.

Predstavnici srpskih institucija na KiM apelovali su na predsednika Vučića da primeni radikalne mere, budući da srpsko stanovništvo, usled svakodnevnog maltretiranja na svim nivoima, ne može više „da sedi skrštenih ruku“, jer je situacija „dogorela do nokata“.

Tokom razgovora, predstavnici srpskih institucija na Kosovu i Metohiji dodatno su upoznali predsednika sa ogromnim pritiscima sa kojima se suočavaju na dnevnom nivou, uz sve glasnije izjave čelnika privremenih institucija u Prištini koji Srbe neretko otvoreno vređaju i dovode u vezu sa najnovijim međunarodnim događajima, posebno koristeći agresivnu, lažnu i neselektivnu retoriku vezanu za situaciju između Ukrajine i Ruske Federacije, što dodatno utiče na ionako nepovoljan položaj Srba na KiM.

Predsednik je upoznao predstavnike srpskih institucija na KiM sa perfidnim zamkama i ucenama vlasti u Prištini i Aljbina Kurtija, kao i sa beskrupuloznim načinima na koje Kurti, uz pomoć nekih Zapadnih ambasada, pokušava da natera Srbiju da poklekne i prizna tzv. nezavisno Kosovo.

Predsednik je, nakon temeljne i sveobuhvatne analize i razgovora sa predstavnicima srpskih institucija na KiM, ukazao da država, kao i do sada, neće donositi nikakve odluke na prečac, niti pod bilo čijim uticajem, jer je, kao i mnogo puta do sada, upravo to ishod koji priželjkuju svi oni kojima nije stalo do toga da Srbija bude snažna, stabilna i prosperitetna zemlja koja vodi računa o životima svojih građana i njihovoj dobrobiti.

Kurir.rs/Informer

