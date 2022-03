LJUBICA SA GOLIJE ISPLELA VUNENI PRSLUK ZA PREDSEDNIKA SRBIJE! Dve godine plela dvoglavog orla i evo ga! Ovo je dar za Vučića FOTO

IVANJICA - Nema dileme da ja za ostanak i opstanak na selima najvažnija dobra putna infratsruktura, da se u zimskim mesecima može proći do kuće, a u proleće da se ne upadne u blato i rupe.

Meštani koji žive pod Golijom, jednom od najsurovijih srpskih planina, decenijama su čekali da njihov izlokani makadam promeni izgled, a sada se njihov veliki san ostvaruje.

Do Devića je urađeno 6,5 kilometara, a očekuje se da do juna meseca do centra sela zablista asfalt. Da ovi planinci na sebi svojstven, domaćinski način znaju da se zahvale dokaz je i Ljubica Blagojević koja je dve godine plela prsluk kao poklon za predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, koji se i sam uverio u probleme ovih vrednih ljudi.

„Počela sam ga plesti kada je predsednik naredio da nam se uradi put za Deviće koji je bio u strašnom stanju. Sa zadovoljstvom sam ga radila i nadam se da ću uspeti da mu ga uručim. To je u znak zahvalnosti što je bio čovek pre svega prema nama planincima na koje je malo ko obraćao pažnju", rekla je Ljubica.

Vodila je računa, kako kaže, o svakom detalju zato je pletnje i potrajalo tako dugo. Poklon jeste simboličan, ali je dokaz da ljudi nikad neće zaboraviti veliku stvar koja je nakon toliko godina urađena za njihov kraj.

"Načinjen je od vune koju je ošišala sa svog stada i pravo je umetničko delo. Na leđima je raznim bojama rudica majstorskim rukama izvezen veliki nacionalni grb Srbije, dvoglavi orao sa krunom, verno kao na najotmenijim tapiserijama, a isti vaz, manje veličine, ukrašava levi rever ovog ručno izrađenog odevnog predmeta. ”, kazala je vredna planinka.

Ova podgolisjka sela iako surova i dalje se jedna od najživljih u Zapadnoj Srbiji. Škole imaju čak oko 150 učenika, a sve je više mladih koji se odlučuju da ostanu. Dok put nije bio urađen vozači u autobusu nosili su kramp da poravnaju put gde zapne da pređu, dok su dobavljači masovno otkazivali snabdevanje osnovnim namirnicama ovaj kraj.

