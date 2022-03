ANA BRNABIĆ NA KURIR TV Kampanju vodimo na tri ključna principa koja smo predstavili NASTAVLJAMO DA GRADIMO SRBIJU

U Srbiji u ponoć počinje izborna tišina uoči parlamentarnih, predsedničkih i lokalnih izbora, koja će trajati do nedelje, 3. aprila u 20 sati, kada se zatvaraju biračka mesta.

Birači će na vanrednim parlamentarnim izborima moći da glasaju za 19 lista, za 8 predsedničkih kandidata, a Republička izborna komisija dužna je da zvanične rezultate saopšti najkasnije do 7. aprila u 20 časova.

foto: Damir Dervišagić

U poslednjim satima izborne kampanje premijerka Ana Brnabić na Kurir televiziji u emisiji "Usijanje" govorila je o dostignućima Vlade Srbije, Kosovu i Metohiji, sukobu u Ukrajini i ekonomskim izazovima.

04:19 ANA BRNABIĆ: Radimo na tome da prosečna plata bude 1000 evra, a prosečna penzija 500 evra

- Ja bih rekla da je naša kampanja bila uspešna. Imala je ključna principa - prvi, da sa građanima razgovaramo o rezultatima koje smo zajedno postigli, a to su prosečne plate, penzije, izgrađene saobraćajnice, brze pruge, klinički centri, uvođenje Interneta u škole, formiranje Fonda za nauku, elektronsku upravu, nakon 15 godina smo otvorili Narodni muzej, nakon 10 Muzej savremene umetnosti, popravili smo i dogradili Narodno pozorište u Vranju. Drugi aspekt je bio da razgovaramo šta je naš konkretan plan i program u narednom periodu, do kraja mandata sledeće vlade, do 2026. Ono što smo postavili kao konkretan cilj, to je da do kraja mandata sledeće vlade, do 2026. godine prosečna plata u Srbiji bude bar 1000 evra, a prosečna penzija da bude 500 evra. Sve ono što smo pokrenuli da završimo, 650 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica što je verovali ili ne više nego što je Srbija izgradila u bivšoj Jugoslaviji za 45 godina. To su neki pravci kuda mi želimo d aidemo, a bilo je važno to reći ljudima - rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić u Usijanju na Kurir televiziji.

1 / 5 Foto: Damir Dervišagić

Premijerka Srbije dodala je da je treći princip vođenja kampanje Srpske napredne stranke vođenje čiste kampanje.

- Treći princip naše kampanje bio je da imamo potpuno čistu, ili što bi Aleksandra Vučić rekao, nikad čistiju političku kampanju. Da se ne obaziremo ni na napade, ni na uvrede, ni na provokacije. Da radimo svoj posao, razgovaramo sa građanima. Ono što je bilo specifično za nas je da se predsednik Aleksandar Vučić najmanje bavio kampanjom. On se bavio samo državnim poslovima, a jako je malo vremena poklonio kampanji - rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić.

KAMPANJA OPOZICIJE

- Kampanja opozicije je bila zaista neverovatna. Dakle, prvi put sam imala priliku da opozicija, koja ima ipak jedan značajan prostor u odnosu na vlast, da kritikuju, oni su se fokusirali na to šta bi oni srušili, zatvorili, šta bi premestili, šta od onog što mi gradimo oni nikad ne bi gradili, recimo jedna od stvari je Moravski koridor, koridor koji spaja istok i zapad, linija metroa od Mirijeva do Železnika, pričali su oni o tome koje bi investitore proterali. To je meni bilo neverovatno. Bila je to izuzetno prljava kampanja. To se prelivalo i na naše ljude, koji su izuzetni stručnjaci u svojim oblastima, kao što su doktorka Dana Grujičić, profesor Radenović, Jelena Begović, Lazar Ristovski i drugih. U poslednjih 48 sati imamo i napade na naše najuspešnije sportiste, na one ljude koji su Srbiju proslavili širom sveta poput Nikole Jokića, čije je pismo podrške predsednik Vučić danas pokazao, a pismo je potpisano još u februaru. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su na listi i koji su podržali predsednika Vučića i našu listu. Imali smo najširu moguću podršku. Oni su prihvatili da oih zarad bolje Srbije provuku kroz tog "toplog zeca" - rekla je Ana Brnabić u Usijanju.

04:05 ANA BRNABIĆ O ISPOVESTI BOBANA BOGDANOVIĆA: Pojedini ljudi se igraju sa ubistvom Olivera Ivanovića

O BOBANU BOGDANOVIĆU

- To se čuvalo za sam finiš kampanje. I to nije jediini primer. Samo po sebi je to skandalozno i sramotno, a posebno što se igrati sa takvim saznanjima, a posebno sa ubistvom Olivera Ivanovića. Ako ste imali takva saznanja i mislite da su kredibilna, iako dolaze od kriminalca koji je čuo od kriminalca, zašto to odmah niste pustili i dali nadležnim službama da provere, a to je bilo dva dana pre izborne tišine. Zaista se nikada do sada nije ovo dešavalo u Srbiji. Brže-bolje je jedna lista grupisana oko Dragana Đilasa i Marinike Tepić iskoristila to i rekla treba ispitati sve, pa treba privesti i Andreja Vučića, brata predsednika Aleksandra Vučića. Kakve to sad veze ima sa predsednikom Vučićem i njegovom portodicom. Zaista se maestralno privela ta njihova politička kampanja, kako je počela napadom predsednika Vučića i njegove porodice. Zbog toga smo mi rekli da ćemo imati čistu kampanju i rekli da imamo crvene linije ispod kojih nikada nećemo da pređemo. Da postoji billo kakva istina u tome da jedan Srbin stoji iza tog ubista, zar mislite da Priština to ne bi razotkrila i dala dokaze. Jednostavno u to ne verujem. A još manje verujem kada se to pojavi dva dana pre izborne tišine - rekla je u Usijanju premijerka Srbije Ana Brnabić.

foto: Damir Dervišagić

FANTOMSKI IZBORNI LISTIĆI

- Pružili smo odgovor kao stranka i moj kolega Vladimir Orlić je juče dao sva objašnjenja u vezi sa tim. Ljudi su falsifikovali pozive za glasanje i u svojim medijima plasirali u okviru prljave kampanje da delegitimišu izbore. Reći će da izbori nisu bili legitimni. Nikada do sada virački spisak nije bio javan i transparentan. Niko nije dao ni jednu jedinu primedbu. Vi na biračkom mestu ne možete da se pojavite bez lične karte. Pritom, na izbornom mestu imate kontrolore. Biće tu i Misija OEBSA i mnoge druge, imate ambasadore, kontrolore opozicionih partija i lista, pa i sami su se hvalili kako će imati 23.000 kontrolora. Nikada ovako transparentnije i pod ovakvom lupom se nije vodio izborni proces. Imali smo dijaloge o izbornim procesima. I opet kažem tu je i veliki broj nevladinih organizacija. Možemo da poslužimo kao primer drugim zemljama u izbornim procesima - rekla je premijerka Ana Brnabić.

POSLE IZBORA

Premijerka Brnabić istakla je da će SNS poštovati svaku izbornu volju građana, kao i da je ubeđena da će ljudi glasati za plan, program i viziju budućnosti.

- Nećemo dozvoliti bilo kakvu destabilizaciju Srbije. Ono što mogu da garantujem je da ćemo mi poštovati svaki, ali svaki izborni rezulatat. Volju građana ćemo braniti po svaku cenu da bismo sačuvati mir i stabilnost. Mi smo jedini koji smo dali konkretne planove i ciljeve. Oni su Narodni muzej zatvorili 2003. godine i više ga nikada nisu otvorili. Godine 2007. su zatvorili Muzej savremene umetnosti i više ga nikada nisu otvorili. Indikativno mi je to što su oni već na sredini izborne kampanje krenuli da pričaju o tome kako 'e ustvari morati da se bune proitiv krađe izbora. Moguće da će biti destabilizacije Srbije - rekla je Ana Brnabić.

01:29 ANA BRNABIĆ: Aljbin Kurti u 21. veku uskraćuje ljudima bazična ljudska prava

O ALJBINU KURTIJU

Ana Brnabić osvrnulia se u Usijanju i na Briselski sporazum i postupke Albina Kurtija.

- Krenimo od toga da je odluka Aljbina Kurtija strahotna. U 21. veku vi ljudima uskraćujete bazična ljudska prava. Ne mogu da kažem da sam zadovoljna reakcijom međunarodne zajednice, a tu mislim i na Evropsku uniju i na zemlje Kvinte. Kakvo god bilo to saopštenje, ono zaista ništa ne znači niti pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji, niti im vraća prava. To su samo neke reči na papiru, koje meni ništa ne znače. Mi smo u svakom trenutku pokazali nesrazmernu tolerantnost kako bismo sačuvali mir i mislim da Priština to nije očekivala, a tamo imate potpuno neodgovorno ponašanje - rekla je premijerka Brnabić u Usijanju na televiziji Kurir.

00:30 Ana Brnabić posetila Mirjanu Samardžiju