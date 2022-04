OVO JE AMERIČKO-RUSKI RAT! Vedrana Rudan za Kurir: Putin nije svetac, Ukrajina je kolateralna šteta! PRAVDA ĆE POBEDITI NA KRAJU

Književnica Vedrana Rudan ocenila je za Kurir da ne postoji rusko-ukrajinski rat, već da je to u stvari američko-ruski rat.

- Ne postoji rusko-ukrajinski rat, gledamo američko-ruski rat. Ukrajina je tu kolateralna žrtva. Amerikanci su još jedanput i pokazali i dokazali da su ne samo "policajac svijeta", kako im se nekad davno tepalo, nego krvnik svijeta. Kad su to pokazivali u zemljama daleko od Evrope, nismo se previše uzbuđivali. Sad nam je veliki, pravi, ono, baš kingsajz američki rat došao na vrata. Ukrajine još uvijek ima, u tragovima, uskoro je neće biti. Milijunima izbjeglica Evropa je širom otvorila vrata. Treba "zlim Rusima" pokazati kako su naša srca velika. Za bijelce. Istovremeno "crncima", koji su američke žrtve kao što su to i Ukrajinci, na hrvatskim granicama toljagama razbijamo glave i ne brojimo mrtvu "crnu" djecu. Ovaj rat je "dugo planiran", rekao je jedan "ugledni" kanadski političar. Kako se vremena mijenjaju? Kad su Ameri krenuli na Vijetnam, Kanada je bila utočište za američke mladiće koji su bili protiv rata. Danas se svrstala na stranu fašističke Amerike jednako kao i Evropa, koja zbog toga plaća i platit će zastrašujuću cijenu. Jedan naš portal uz svaki tekst o Ukrajini lijepi fotografiju Putina s Hitlerovom frizurom i brčićima. Koji kreteni. Nikad nijedan evropski portal, nikad nijedne evropske novine nisu američke predsjednike, većina od njih jesu Hitleri, spominjali u tom kontekstu. Jesu li evropski političari zaista totalno glupi ili su ipak samo američki plaćenici? Mislim da je ovo drugo bliže istini. Ne mogu vjerovati da to većina ne vidi. Amerikanci godinama žele baciti Rusiju na koljena i borit će se za to do posljednjeg mrtvog Ukrajinca ili crknutog Evropljanina. Ovih se dana analiziraju ruski ratni zločini koje bi čitav svijet trebao osuditi. Zašto? U kom se ratu nisu radili zločini? Rat je sam po sebi zločin - navela je hrvatska književnica.

Upitana o ulozi ruskog predsednika Vladimira Putina u ovom ratu, Vedrana Rudan je kazala da ne misli da je on svetac.

- Ne, ne mislim da je Putin svetac, daleko od toga. Zašto nikad nikome nije palo na pamet proglasiti ratnim zločincima Clintona, Busha i Obamu, pa onda tu ekipu izvesti pred ratni sud? Znamo odgovor. Amerika je uvijek u pravu. Da ovaj rat ne bi bio poput drugih, Ameri su odlučili u njega ubaciti nešto što zaista prvi put vidimo. "Vođa" zemlje koju treba "zaštititi" je postao virtuoz koji klavir svira kurcem. Da nije krvavo i strašno, bilo bi urnebesno. Taj pajac na dvoru kralja Bidena postao je najveći svjetski zabavljač dok se oko njega gomilaju brda leševa nevinih ljudi. Ovaj rat je do kraja ogolio Zapad, koji je krenuo u bitku za koju je znao da u njoj neće i ne može pobijediti. Atomsko oružje koje imaju i Amerika i Evropa i Rusija spriječit će smak svijeta. Kuglom će još neko vrijeme gmizati robovi kojima su prodali priču da se ognjem i mačem mogu dosegnuti zvijezde. Još neko vrijeme. A onda će Priroda učiniti svoje. Njoj su odavno dopizdili i Ameri, i Rusi, i Kinezi, i Evropljani i... Vraća udarac. Požari, poplave, paklene vrućine, nezamislive hladnoće, ledenjaci nestaju... Nema toga Bezosa ili Billa Gatesa koji će moći preživjeti sakriven u svojoj jazbini. Ako i prežive, bit će to Pirova pobjeda. Štakori i žohari neće preko Amazona naručivati tenisice i "ajfone". Pravda će ipak pobijediti na kraju - rekla je ona.

