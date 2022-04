Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pomoć države prosvetnim radnicima.

"Nismo obećali da ćemo povećati plate prosvetarima, rekao sam da to razmatramo. A dan nakon izbora su me napali zbog toga. Sada kažem, prosvetari će primiti po 10.000 dinara. Svih 133.000 će dobiti novčanu podršku između Uskrsa i Prvog maja, mi to možemo da izguramo i tu pokazujemo koliko smo odgovorni", rekao je Vučić u emisiji "Hit tvit".

