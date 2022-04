VUČIĆ O ZELENSKOM: Ako bih govorio sa ličnim stavom, moglo bi da ima posledice po Srbiju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se večeras obraća javnosti povodom najnovijih dešavanja u vezi sa rusko-ukrajinskom krizom, poručio je da neće komentarisati ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog jer bi to "imalo ozbiljne političke konotacije".

– Posle Nikole Pašića sam dobio prvi orden od ruskog predsednika. Moja ćerka je išla u rusku školu. Ona govori perfektno ruski jezik. Mi ostali se dovoljno sporazumevamo i tim političkim jezikom. Sve ovo nas užasno pogađa. Moram posebno da vodim računa o Srbiji – rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da nas "mnogo košta što nismo uveli sankcije Rusiji".

"Rusija nam je zabranila letove od 1992. do 1996, ali to su neka druga vremena, na to se ne pozivam. Ne zaboravite ko je uvek bio na našoj strani, pa i 2015", rekao je predsednik. "Kažu da sam izdajnik. Izdajnik? Jedini u Evropi koji nije uveo sankcije Rusiji, a iz tako male zemlje. Nazivajte me kako god hoćete, ljudi su (na izborima) pokazali šta misle".

"Ponosan sam na to što čuvamo normalnost zemlje", dodao je Vučić.

(Kurir.rs)