PUTIN POMINJANJEM KOSOVA STAVIO ZAPAD I RUSIJU U PAT-POZICIJU: Boško Jakšić o cinizmu i dvostrukim standardima velikih sila

Ruski predsednik Vladimir Putin računao je na kosovski presedan i pre invazije na Ukrajinu, kaže za Kurir spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Naš sagovornik smatra da je jučerašnja poruka Putina na sastanku s generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešom "najbolnija istina o cinizmu i dvostrukim standardima velikih sila koji su uvek postojali".

- Putin je očigledno i neposredno pre invazije Rusije na Ukrajinu i pre priznanja osamostaljenih republika Donjeck i Lugansk imao u glavi Kosovo. Sada su zapad i Rusija u pat-poziciji. S jedne strane, zapad optužuje Putina da ohrabruje separatizam u Ukrajini, a s druge strane, Moskva odgovara da je zapad na isti način ohrabrivao separatizam kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Ovo je ogolilo najbolniju istinu a to je da su velike sile apsolutno spremne da koriste dvostruke standarde. U tome nema nikakve razlike između Amerike i Rusije - naglašava Jakšić.

foto: Zorana Jevtić

Kako kaže, na malim zemljama se eksperimentisalo i eksperimentiše - u jednom slučaju to je bila Srbija, odnosno Jugoslavija, a u ovom aktuelnom to je Ukrajina.

- Male zemlje treba da budu dovoljno mudre da se ne podmeću u svemu ovome - napominje Jakšić.

On ocenjuje da će Putinovo pozivanje na slučaj Kosova imati posledice i u Republici Srpskoj, gde će retorika Milorada Dodika o samoopredeljenju biti samo pojačana.

- Dodik će kao najverniji saveznik Moskve dobiti nova ohrabrenja od Putina da ide na kartu samoopredeljenja. To su ti potezi koji se na zapadu čitaju kao maligni uticaj Rusije na zapadnom Balkanu - upozorava Jakšić.

Podsetimo, Putin je u razgovoru s Guterešom rekao da su Donjecka Narodna Republika i Luganska Narodna Republika postale nezavisne po analogiji sa odlukom Međunarodnog suda o Kosovu.

foto: EPA / Mikhail Metzel / Sputnik / Kremlin

- Veoma sam dobro upoznat, lično sam čitao dokumenta Međunarodnog suda UN o Kosovu. Dobro se sećam odluke Međunarodnog suda gde piše da prilikom realizacije prava na samoopredeljenje određena teritorija bilo koje države nije u obavezi da traži dozvolu od centralnih vlasti da proglasi svoj suverenitet. To je rečeno u vezi s Kosovom i to je odluka međunarodnog suda. Tu odluku su svi podržali. Lično sam čitao sve te komentare organa SAD, evropskih zemalja, svi su to podržali. Ako je to tako, onda DNR i LNR imaju isto pravo da proglase svoj suverenitet, ne obraćajući se centralnim organima vlasti Ukrajine, jer je presedan napravljen - izjavio je Putin.

Kurir.rs