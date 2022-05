TO JE LAŽ! RUSIJA NIKADA NIJE PODRŽAVALA VELIKU SRBIJU Đorgović šokirao izjavom u emisiji SAMO HOĆE PROLAZ DO TOPLOG MORA

foto: Kurir televizija

Đorgović je voditelju Svetislavu Basari u emisiji "Crveni karton" na Kurir televiziji ispričao je da su Nikola Pašić i Svetozar Marković eksponenti ruske politike.

- Nikola Pašić i Svetozar Marković su eksponenti ruske politike. (Nikolaj Henrikovič) Hartvig nije voleo Bugare. Smatrao je da Srbija treba da se širi i da nije dovoljno što srpska vojska ide na Kosovo već da treba da ide kroz Albaniju do Jonskog mora i da se tako napravi ruski prodor do toplog mora. Pašić i Marković su obojica bili eksponenti. Tu se često pominje koncept federacija balkanskih naroda Svetozara Markovića, kao nešto što je pozitivno, međutim, to je ruski koncept. Nikada Rusija nije podržavala veliku Srbiju, to je laž, nego federaciju balkanskih naroda nad kojima bi bila Rusija. Rusija devedesetih godina je podržavala i Slobu Miloševića i (Franju) Tuđmana. To je jedna koncepcija ruske politike - rekao je Đorgović gostujući u emisiji "Crveni karton".

Đorgović je Svetozara Markovića nazvao srpskim Lenjinom, a potom i izneo svoje mišljenje o Milanu Piroćancu.

- Svetozara Markovića sam uporedio sa Milanom Piroćancem, Markovića sam zvao srpskim Lenjinom, a Piroćanac je srpski Veber. Svetozar je nastupao kao terorista, mrzeo je kneza Mihaila, smatrao je da državu treba razoriti, bio je protiv institucija i za građanski rat i stvaranje srpsko slovenske civilizacije. Sa druge strane, Piroćanac je bio za mir, stvaranje građanske države, koja će naginjati evropskoj civilizacije. Marković je zajedno sa svojim bratom delovao i vrbovali su oficire za njihove ideje - rekao je Đorgović.

