PRITISAK! VUČIĆ: Tražiće nam da priznamo Kosovo da bi Putinu pokazali da to nije isti slučaj kao u Ukrajini

Predsednik Aleksandar Vučić upozorio je da je pozicija Srbije po pitanju Kosova i Metohije postala „nesnosna“ i da će tek biti najžešćih pritisaka na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova. On je objasnio da je situacija postala lošija po Srbiju posle izjave ruskog predsednika Vladimira Putina o proglašenju nezavisnog Kosova kao presedanu i argumentu opravdanosti proglašenja nezavisnosti republika Donjeck i Lugansk.

Vučićevo obraćanje u 10 tačaka 1. Srbija još snažnije nastavlja evropskim putem 2. Naša pozicija je teža posle izjave Putina o Kosovu 3. Suočavamo se s velikom krizom, ali gorivo je od sinoć za 10 dinara jeftinije 4. Država sve radi da bismo dočekali zimu spremni, da bismo imali gasa i nafte 5. Obezbedili smo svu hranu i uhapsili one koji su krali 6. Moraćemo da gradimo reverzibilne elektrane 7. Pokušaćemo da povećanje penzija prati povećanje plata 8. Oko nas je nato, ali Zalagaću se za vojnu neutralnost 9. Za našu državu posebno je važan rast nataliteta 10. Naš strateški put je put u Evropu, nema alternative

- Naša situacija je promenjena posle izjava predsednika Putina, ne zato što je imao nameru da našteti Srbiji, već je pitanje KiM na drugačiji način postavio, štiteći interese Rusije... Sada mi dolazimo u najveći problem zato što će ceo Zapad, kako bi uskratio argument Putinu, tražiti od Srbije da brzo prizna Kosovo kako bi pokazali Putinu da to nije slučaj. Jer, ako se to desi, onda više nema pravnog presedana. Zato ćemo se nalaziti pod najvećim pritiscima sada kako bi rekli da Kosovo nije isto što se dešava u Ukrajini - naglasio je on u jučerašnjem obraćanju građanima.

Nesnosno

Predsednik je otkrio da su mu apsolutno svi evropski lideri koji su pričali s Putinom rekli da je ruski predsednik insistirao na slučaju Kosova.

Obuka 90 dana Obavezni vojni rok Vučić je poručio da će se zalagati za uvođenje obaveznog vojnog roka od 90 dana. - Svuda oko nas je NATO, ali ću se zalagati za vojnu neutralnost. Zalagaću se za obavezni vojni rok od 90 dana. Svako može da posveti 90 dana svojoj zemlji... Samo da me vojska ne obavesti da nema dovoljno kadra za obuku, jer to ne prihvatam - rekao je on.

foto: Beta Darimir Banda

- Zato će tema Kosova biti najdominantnija za nas u narednom periodu... Uopšte ne mislim da će Rusija priznati Kosovo. Neće, niti mislim da će ne znam šta da se desi, osim što ćemo mi biti pod pritiskom da Putin ne bi mogao da koristi argumentaciju Kosova. To postaje nesnosno. Postoji samo mali broj zemalja koji želi normalizaciju Beograda i Prištine, što je bio i cilj dijaloga. Sada svi pominju samo međusobno priznavanje - rekao je Vučić, koji je i detaljno naveo ranije poteze Srbije i citirao Putinovu argumentaciju.

Kako je rekao, Putin je, želeći da zaštiti ruske interese, našao pravni osnov za upad u Ukrajinu.

- Šta god govorili na Zapadu o pravnom precedentu koji je napravio 2010. nije naivan. Putin je povukao argument koji nije lagan, a mi bismo rekli da nije isto, Putin će reći da je na Krimu sproveden referendum i da će u Donjecku i Lugansku u skladu sa onim što je uradilo Kosovo - rekao je Vučić.

Briga o najstarijima Penzije će rasti Vučić kaže da će tražiti znatno pomeranje švajcarske formule u kriznim vremenima - da povećanje penzija prati povećanje plata. - Ići ćemo na znatno povećanje penzija u narednom periodu. U naredne dve godine to mora biti tako urađeno. Što se tiče mladih, od 16. do 31. maja idu prijave za pomoć mladima - najavio je on.

Usamljeni u međunarodnoj areni

Predsednik je otvoreno rekao da je Srbija prilično usamljena u međunarodnoj areni.

On je podsetio da je prošlo 3.305 dana od potpisivanja Briselskog sporazuma i da nijedan albanski lider neće da razgovara o formiranju Zajednice srpskih opština.

O Jeremićevim optužbama Večerao sam s ćerkom, a ne s Kurtijem Vučić je demantovao optužbe lidera Narodne stranke Vuka Jeremića da je na kraju posete Berlinu išao s Kurtijem na pivo. Kako je objasnio, nakon zvaničnih sastanaka išao je večeru sa svojom ćerkom Milicom, pa bi lider NS morao da se izvini zbog neistina koje je izneo na Tviteru. Vučić je rekao da se s Kurtijem nikada nije ni rukovao.

- Albanci kažu da ih to ne interesuje i da je to potpisala neka druga vlast. Kao da govorite sa ljudima koji nisu pri sebi. I koliko god puta da to kažete, Evropljani tvrde da insistiraju na razgovoru, a onda zadovoljavaju političke prohteve Aljbina Kurtija... Naša pozicija je nedovoljno snažna i nedovoljno jaka jer smo prilično usamljeni u ovakvoj areni, gde želimo da pripadamo Evropi, a nemamo šta da kažemo po pitanju KiM, jer su svi na drugoj strani - objasnio je Vučić.

Gradimo veliki onkološki centar Hitna pomoć će stizati za osam minuta Vučić je najavio da će biti izgrađen veliki medicinski centar koji će biti namenjen za lečenje onkoloških pacijenata. - Mi radimo na projektu izgradnje onkološkog centra u Srbiji. Taj projekat će nas koštati 510 miliona evra. Sama zgrada će koštati 340 miliona, dok će 170 miliona koštati najmodernija oprema za borbu protiv raka. Želimo nešto što je najbolje u ovom delu Evrope, odnosno da bude jedna od tri najveća centra za onkologiju u Evropi - objasnio je Vučić. On je rekao i da Srbiju čaka velika reforma sistema Hitne pomoći: - Gde god da ste na teritoriji Srbije, Hitna pomoć će stizati za osam minuta.

Povodom namera Prištine da uđe u Savet Evrope Vučić je najavio da će odgovor Srbije biti snažniji nego što se očekuje.

- Priština hoće da uđe u SE, i Nemačka ih je podržala. Mi ne možemo sebi da pucamo u nogu i unapred govorimo kakva će biti naša reakcija... Odgovorićemo kao suverena i nezavisna država ako Albanci prekrše Vašingtonski sporazum. Onda krećemo u dalji i ubrzani rad na povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova. Mi razumemo da to njih ne interesuje, pošto imaju velike sile kao svoje zaštitnike. Oni su ih napravili, ljuljaju im kolevku, čak i kada se ovako bahato ponaša. Naš odgovor će biti mnogo snažniji, i čuvaćemo svoju zemlju i Ustav. Neće se ticati oružja ni saopštenja, već jake diplomatske ofanzive. Tiče se politike i diplomatije, ničega drugog - napomenuo je on.

Pune rezerve Bez problema s hranom Vučić je rekao da nećemo imati problem s hranom. - Robne rezerve smo napunili, dobićemo još mleka u prahu. Imamo velike količine pirinča, ulja, kukuruza, pšenice, šećera, brašna, pasulja, imamo i sardina u rezervama, kuhinjske soli u vrećama od 50 kilograma, snabdeli smo se i kupili... Što se hrane tiče, nema nikakvih problema, u stanju smo da obezbedimo čitav region. Ako neko treba da zaradi, to su naši seljaci i trgovci.

Govoreći o putu Srbije, Vučić je poručio da se nalazimo na evropskom putu i da ćemo se još snažnije boriti za mesto među evropskim narodima. On je dodao da je govorio o tome zbog sumnji koje postoje o putu kojim ide Srbija.

foto: Daragana Udovičić

Dogovori sa naftnom industrijom srbije Jeftiniji benzin za 10 dinara Predsednik je najavio da su od sinoć cene benzina i dizela na pumpama u Srbiji niže za oko deset dinara. On je objasnio kako je došlo do toga da naftni derivati u Srbiji pojeftine u trenutku kada cena ovog energenta na svetskim berzama skače. - Mi imamo određene količine nafte, oko 800.000 tona na godišnjem nivou, eksploataciono pravo pripada NIS, koji je u većinskom vlasništvu ruskog „Gasproma“. Tražio sam od „Gasproma“ da spuste cenu nafte i naftnih derivata. Sad sam ih zamolio da uzmu u obzir da je 20 odsto nafte koju koriste zapravo nafta iz Srbije i da bi bilo fer da spuste cenu. Večeras od osam cene idu u rikverc uprkos tome što je nafta skočila u svetu. Biće za 10 dinara niže nego ove nedelje, a trebalo je da budu za dinar više - objasnio je Vučić, dodajući da, kada je gas u pitanju, Srbija je 100 odsto zavisna od ruskog gasa. - To će biti tako još najmanje dve godine. Predstoje nam pregovori sa Rusijom i novi ugovor o nabavci gasa. Nadam se da ćemo uspeti da postignemo dogovor koji će biti povoljan po nas - istakao je Vučić, podvlačeći da Srbija ima najmanju cenu struje u Evropi, uz Gruziju i Tursku. Predsednik je najavio i novu energetsku politiku i strategiju. On je rekao da je razgovarao sa norveškim premijerom i zamolio ga da nam ova zemlja pomogne u kreiranju nove energetske politike i razvoju obnovljivih izvora energije.

I. Kljajić - B. Vukčević

foto: Kurir

foto: Kurir