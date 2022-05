VESIĆ OTKRIO: Konstitutivna sednica beogradskog parlamenta mogla bi da bude održana do 12. juna

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ocenio je danas da bi konstitutivna sednica novog saziva gradskog parlamenta mogla da bude održana najkasnije 12. juna.

Vesić je za RTS rekao da za to još uvek nisu počeli da teku rokovi pošto je Gradska izborna komisija (GIK) juče usvojila završne rezultate aprilskih izbora.

"Postoji rok od 72 sata za žalbu i ukoliko se niko ne žali GIK će, po isteku tog roka, 12. maja doneti odluku o dodeli mandata odbornicima i tada počinju da teku rokovi", rekao je on.

Naveo je da konstitutivna sednica (novog saziva gradskog parlamenta) mora da se održi najkasnije do 12. juna, odnosno mesec dana od dodele mandata odbornicima.

Rok za zakazivanje te sednice je deset dana.

"To znači da sadašnji predsednik Skupštine Nikola Nikodijević mora, ako se sve bude završilo 12 maja, najkasnije 22 maja, da zakaže sednicu koja mora da bude održana najkasnije do 12 juna", rekao je on.

Prema njegovim rečima, na konstitutivnoj sednici bira se samo predsednik skupštine, sekretar, potpredsednik i formiraju se odborničke grupe.

Rekao je da tada počinje da teče novi rok od mesec dana za izbor organa, a to su gradonačelnik, zamenik gradonačelnika i gradsko veće.

"U tom roku, koji je najduže mesec dana, a može da bude kraći, znaćemo da li će biti formirana nova gradska vlast", rekao je on.

Podsetio je da po rezulatima GIK-a Srpska napredna stranka sa dosadašnjim partnerom, Socijalističkom partijom Srbije, ima 56 odbornika od 110 i da to znači da ima većinu da formira vlast.

"Kako će biti i šta će se dogovarati i kako će odbornici glasati to ćemo tek videti, svi živimo u demokratiji i niko ne može da zna to sada", rekao je on.

Dodao je da pretpostavalja da će se, ako 12. maja budu dodeljeni mandati odbornicma, 12. juna znati ko će da pravi novu gradsku vlast.

(Kurir.rs/Beta/RTS)