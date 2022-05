SRBIJI NIJE U INTERESU DA UVEDE SANKCIJE RUSIJI! Stevica Deđanski: Svako brine o svojim interesima, pa tako i mi

Ako je suditi po porukama nemačkog kancelara Olafa Šolca, posle nedavnog teškog razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, pred našu zemlju je stavljena "nepristojna ponuda".

foto: Instagram

Prema pisanju medija, reč je o tome da se naša zemlja uslovljava - ulazak u Evropsku uniju u zamenu za sporazum sa Prištinom kojim se faktički priznaje tzv. Kosovo, "disciplinovanje" Republike Srpske i odricanje od Rusije.

A kakvu bi poruku sada u Beograd mogao doneti specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin koji je jutros stigao u zvaničnu posetu Beogradu, a sa kojim se u 9 sati sastaje predsednik Vučić, i da li sada, slanjem svog izaslanika u Srbiju, znači da je Nemačka rešila da preuzme ključnu ulogu na Balkanu?

Na sva ova pitanja, odgovor su dali gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije novinar i bivši dopisnik "Politike" iz Nemačke Miroslav Stojanović i direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski.

foto: Kurir televizija

- Prvi put Nemačka ima tu tročlanu koaliciju, nikada se to nije događalo da se u tom koalicijonom sporazumu Zapadni Balkan tako istaknuto formuliše. Kada je Berbok došla u Beograd rekla je da je to strateški interes Nemačke i tada je iskoristila priliku da predstavi Manuela i rekla je da će on ovde biti njene i vladine oči i uši. On je došao jutros i treba napomenuti da on nije jedini specijalni izaslanik Nemačke. Imamo jednu pravu invaziju izaslanaka, pored Amerikanaca tu su i Britanci. EU je na neki način priznala i sopstvenu grešku da je balkanski vijalet ostavila po strani, sad ga vraća u fokus. Evropa hoće da ovaj prostor bude pod njenom kontrolom i vizirom - rekao je Stojanović.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Gorana Anđelkovića i Olje Lazarević šta se očekuje od susreta Manuela Saracina sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Deđanski kaže da će u fokusu biti odnos Prištine i Beograda.

- Ja sam siguran da će u fokusu biti odnos Prištine i Beograda, što se tiče sukoba u Ukrajini mi tu imamo jasan stav. Mi imamo jasnu politiku, a to je politika EU. Javno je rečeno to i od toga se ne odstupa. Imali smo jasne stavove osude Rusije u Ukrajini - kaže Deđanski.

foto: Kurir televizija

Direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje Deđanski smatra da Srbiji nije u interesu da uvede sankcije Rusiji.

Svako brine o svojim intresima, pa tako i mi. Nama nije u interesu da uvedemo sankcije Rusiji. Imali smo garant Brisela, potpisali smo briselski sporazum a ništa nije učinjeno sa njihove strane. Sada je momenat da se to promeni, mi nikada nismo bili problem tu, samo želimo i da se neki srpski interes ostvari - rekao je Deđanski.

Kurir.rs/M.L.

