SRBIJA DA GLEDA SVOJE INTERESE Dačić: Razlozi za neuvodjenje sankcija Rusiji moraju biti racionalni

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i predsdnik Skupštine Srbije, Ivica Dačić izjavio je večeras, povodom neuvođenja sankcija Rusiji, da Srbija "treba da gleda svoje interese" i da "razlozi za neuvodjenje sankcija moraju biti racionalni".

"Mi imamo nekoliko ključnih nacionalnih interesa, a pitanje je šta dobijamo, a šta gubimo sankcijama. Mislim da je naše rukovodstvo u odlukama našlo pravu meru - osuda rušenja teritorijalnog integriteta, ali i neuvodjenje restriktivnih mera. Pitanje sankcija nije samo pitanje odnosa prema Rusiji", rekao je Dačić za televiziju Pink.

On je ocenio da će se vršiti veliki pritisak na predsednika Republike Aleksandra Vučića, navodeći da će Srbiju uslovljavati, ali da je pitanje šta Srbija politički dobija time.

"Kandidati smo za članstvo u EU i pitanje je kada ćemo postati članica. Pitao sam sto puta šta je njihov predlog za Kosovo. Ako uvedemo sankcije Rusiji, izgubićemo rusku podršku, a čiju ćemo dobiti? Ničiju", tvrdi lider SPS.

Govoreći o svakodnevnim pretnjama podmetanjem bombi, Dačić je kazao da je toga bilo i u vreme kada je on bio ministar unutrašnjih poslova, posebno na Brankovom mostu u Beogradu, i da policija može da predupredi to ako se uradi preventivni pregled objekta, kao što je bilo ove nedelje za Fajnal for.

"Mora sve da se proveri za svaki slučaj, ali to traje. To znam još iz vremena kad sam bio ministar policije. Dok dodje informacija od stranaca, više niko nije ni zainteresovan. Teško je ovaj vid pomoći koristiti onda kada treba brza reakcija", tvrdi Dačić.

On je ocenio da bi se moglo govoriti o pojedincima da su te pretnje retke, ali da je sada zbig brojnosti verovatno to "nešto organizovano".

Dačić je podsetio da Srbija nije član Evropola, već se "vodi kao vid partnera" te se ;"zato s našom zemljom ne dele sve informacije", ali je rekao da je "siguran da bi informacije o dojavama bile ustupljene".

Kurir.rs