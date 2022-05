OVO BI MOGLO DA NAS ZABRINE Stručnjaci otkrivaju da čak i ako nam Rusija da povoljnu cenu gasa POSTOJI DRUGI PROBLEM! (VIDEO)

Naredni dani su ključni za rešavanje najvažnijeg energetskog pitanja za Srbiju - po kojoj ceni i po kojim uslovima će Srbija dobavljati gas iz Rusije?

O ovome će, između ostalog, telefonom razgovarati predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin u nedelju u 11 sati.

Za to vreme Srbija i Mađarska su zvanično dogovorile da Srbija u mađarskim skladištima čuva 500 miliona kubnih metara gasa, ali i da od te države kupuje gas, što bi trebalo da omogući stabilnost snabdevanja tokom zime.

Šta će u nedelju dogovoriti predsednik Vučić i ruski predsednik Putin? Da li je pred nama nejneizvesnija zima? Koje još opcije postoje kada je reč o snabdevanju energentima?

- Meni se čini da razgovor između predsednika Srbije i Rusije traje koliko i ova intervencija u Ukrajini. Rusija pažljivo prati korake od svake od zemalja u Evropi. Oni su se svesni da se Srbija drži međunarodnog prava i principa. Atmosfera za dijalog je povoljna. Srbija će ove zime imati različite izazove, ali, čini mi se, manje nego zemlje koje nemaju tako dobru međunarodnoj poziciji. Srbija mora da gleda svoje intrese. Ova politika i orijentacija daje maksimum koliko se u ovim može ostvariti - rekao je u Usijanju prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment.

Rabrenović ističe da će Rusija Srbiji ponuditi više od Zapada.

- Svaka cena koja iskazuje meru ovog odnosa. Verujem da će Rusija dati Srbiji prihvatljivu cenu, kako bismo nastavili dobre odnose. Ako se to nekima na Zapadu ne dopada, pa šta da radimo, ni nama se ne dopadaju njihovi potezi, a verujem da oni neće moći da ponude Srbiji, ono što nudi Rusija - rekao je u Usijanju prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment.

Prof. dr Goran Radosavljević, iz Instituta FEFA. istakao je da se cena gasa ne kreira samo ekonomski, već i politički.

- Prva i najbitnija stvar koju moramo da shvatimo je to da gasa ima. To ne podrazumeva da mi samo postignemo dogovor o snabdevanju, podrazumeva i da se ostale članice EU kroz koje gas prolazi drže propisa i sporazuma. Dakle, gas treba da prođe kroz Bugarsku ili Mađarsku i druge zemlje, da li je to Nemačka ili Slovačka. Druga stvar je, što se tiče cene, pregovara se ugovorom od 10 ili 15 godina. Ovako bih grubo rekao da sve što je između 450 i 650 (dolara po 1000 kubnih metara, prim. aut.) je dobro. To nije samo ekonomska cena, već i politička - rekao je prof. dr Goran Radosavljević, iz Instituta FEFA.

