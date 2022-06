VUČIĆ JE OTKRIO ŠTA MU JE PUTIN NEDAVNO REKAO: Dosta smo pričali, postoje mnogo veći, koji MOGU DA UTIČU NA NJEGA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na godišnjem "GLOBSEC 2022 Forumu" u Bratislavi govori na panelu "Srbija i EU: Strateško partnerstvo za budućnost".

Vučić je otkrio i sa publikom šta mu je Putin rekao tokom nedavnog telefonskog razgovora.

- Dosta smo pričali. On je rekao da je uvek bio za mir, ali da će ispuniti sve ciljeve. Mi smo mala zemlja. Postoje mnogo veći, koji mogu da utiču na njega. A ja sam pričao o malim stvarima, koje su važne za moju malu zemlju - dodao je Vučić.

Vučić je još jednom podsetio da mnogi u Evropi ne žele pobedu, već potpuni poraz druge strane.

- Ja ne verujem u potpunu pobedu i potpune poraze. Ja mislim da nam je potreban mir. I da je u miru lakše poraziti onog drugog. Ja ne shvatam nastavljanje rata i ubijanje. Možemo da raspravljamo filozofski o tome, ali svakodnevno ginu hiljade ljudi. Mislim da nam je hitno potreban mir, i onda raspravite probleme za 20 godina. Jedan dan mira je značajan, to znači da hiljadu ljudi ostaje živo. Mir je jedino rešenje. To sam rekao i predsedniku Putinu kada smo razgovarali poslednji put - kazao je on.

Kurir.rs

Bonus video:

01:21 VUČIĆ DANAS POLAŽE ZAKLETVU U SKUPŠTINI SRBIJE: Počinje drugi predsednički mandat