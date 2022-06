PREDSEDNIK VUČIĆ: Snalazimo se i borimo koliko možemo! Za 20 dana počeće upumpavanje srpskog gasa u mađarska skladišta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao danas da će za 15 do 20 dana početi upumpavanje srpskog gasa u mađarska skladišta, i da država kupuje ugalj kako bi se spremili za zimu.

- Svi se plaše da dolazi neka vrsta savršene oluje, mnogo teško vreme dolazi. Nije to pitanje šta sve možemo da obezbedimo. Završili smo i dogovorili sa Mađarskom pitanje oko gasa i skladišta. To znači 1/10, 10 odsto više sigurnosti za zimu. Kupujemo i ugalj sa strane. Ako ne trošite gas morate da nadomestite električnom energijom iz TENT-a ili Kostolca. To je sve povezano jedno sa drugim. Mi još nismo dobili odluku oko ovih novih sankcija na rusku naftu, kako to nas pogađa. Cena je neverovatno porasla. Nadam se da ćemo sve moći da izdržimo finansijski, da ćemo imati uredne plate i penzije. Bolje je uvek da kažem da ne znam šta će to vreme da nosi sa sobom. Preduzeli smo nekoliko važnih koraka koji daju značajan mir i spokoj da bih mogao da kažem da se nadam da ćemo proći lakše nego neki drugi. Sve što nam treba počeli smo da kupujemo na vreme i to finansijski izdržavamo. Kada dođe zima i za novac nećete moći da kupite ništa - rekao je predsednik.

On je istakao da će novac biti najvažniji resurs do zime, a da kada nastupi hladnoća tada neće pomagati ni novac, pošto niko neće hteti da prodaje energente.

- Mi kao država se pripremamo. Ali biće stvari koje nećete moći da kupite. Niko vam u decembru neće prodavati struju i gas po normalnoj ceni. Sada je leto, niko ne troši gas, a košta 1.000 dolara za 1.000 kubnih metara. To da li će ići na 3.000 ili više videćemo. Snalazimo se i borimo koliko možemo - kazao je predsednik.

Vučić je dodao da je odgovornom politikom moguće prevazići mnoge probleme, ali da ceo kontinent čeka teško vreme.

- Luudi žele da žive svoje normalne živote, i ne žele da saslušaju argumentaciju. Niko nije otkazao odlazak na more, svi žive kao da je sve i dalje normalno. Mi ćemo sve učiniti da situacija ostane normalna. Hrane ćemo imati dovoljno, vidim da je ponovo pomama za izvozom nekih proizvoda. Zimu ćemo dočekati što spremniji - dodao je on.

Predsednik je rekao da finansijski ovo niko nije očekivao, i da je dobro što smo imali niži deficit nego što je očekivano.

Podsetimo, Vučić je obišao danas Centar za azil u Vranju, u kojem su smešteni izbegli iz Ukrajine.

(Kurir.rs)