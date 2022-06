SRBIJI TREBA NUKLEARKA, ALI I PARTNER ZA GRADNJU TAKVOG POSTROJENJA! Potrebno je do šest milijardi evra i oko pet godina vremena

Energetska neizvesnost u kojoj se svet našao zbog rusko-ukrajinskog sukoba ponovo je otvorila pitanje izgradnje i rada nuklearnih postrojenja!

Izgradnja nuklearne elektrane obezbedila bi Srbiji stabilnost energetskog sektora i učinila je nezavisnom od drugih zemalja po pitanju obezbeđivanja struje, složni su sagovornici Kurira. Ipak, kako ukazuju, pored moratorijuma na izgradnju nuklearki, koji je još uvek na snazi u našoj zemlji, postoji i problem visoke cene izgradnje, te bi nam zato bilo najidealnije ukoliko bismo u taj posao ušli s nekom državom.

Mađari u igri

O nuklearkama je više puta govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je prekjuče rekao da u regionu jedino Bugari ove zime neće imati problem sa strujom jer imaju nuklearnu elektranu.

- Neće biti struje u regionu ove zime. Jedini koji će sigurno imati struje su Bugari, zbog nuklearke. Ali kada govorite Srbima o nuklearkama, onda je "ne, ne, ne" - rekao je Vučić.

On je krajem prošle godine rekao da je razgovarao s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom o nuklearnoj elektrani koju će ta država da gradi, te da je želja Srbije da bude vlasnik 15 odsto te njihove nuklearke. Kako je tada rekao predsednik, Srbija je spremna da za to plati dobru cenu, ali da je još rano za to, jer razgovori na tu temu tek počinju, budući da je plan da nuklearka, svi njeni blokovi, u Mađarskoj bude završena tek 2035. godine.

Ministarka energetike i rudarstva Zorana Mihajlović objašnjava za Kurir da je činjenica da se mnogo toga promenilo u odnosu na vreme od pre više od 25 godina, kad je donet Zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana, kojim je uspostavljen moratorijum na razvoj nuklearne energije i koji je još uvek na snazi.

- S obzirom na to da ceo svet u procesu energetske tranzicije postepeno izlazi iz uglja, mnoge zemlje već grade nove kapacitete koji koriste nuklearnu energiju ili razmatraju njihovu izgradnju. Takođe, tehnologije u ovoj oblasti su značajno napredovale i pored velikih nuklearnih elektrana, danas se sve više govori o razvoju malih modularnih nuklearnih elektrana, koje su jedna od opcija i za Srbiju u procesu energetske tranzicije - kaže Mihajlovićeva.

Vreme i novac

Stručnjak za energetiku Stevica Deđanski navodi da bez izgradnje nuklearne centrale Srbija ne može da ima potpuno bezbednu energetsku stabilnost, ali i ukazuje da je za takav poduhvat neophodno dosta vremena i novca.

- Pre svega, Srbija još uvek nema nuklearnu elektranu zbog moratorijuma koji je uveden posle situacije u Černobilju, jer je to u nekom momentu delovalo kao pametna ideja. No, nuklearne centrale su trenutno dobra ideja po pitanju obezbeđivanja energije. Zato nije loša ideja da se uđe u pregovore i da Srbija omogući sebi da ima nuklearke, a potom treba videti i po pitanju finansiranja kako bi se to izvelo jer je potrebno čak šest, sedam milijardi evra za jednu manju nuklearnu centralu. Takođe, potrebno je i najmanje pet godina da se ona izgradi. Ali, ako hoćemo da budemo potpuno nezavisni po pitanju struje, onda bi valjalo pozabaviti se izgradnjom jedne - smatra Deđanski.

Ekonomista Mlađen Kovačević ubeđen je da u perspektivi Srbija mora više da se oslanja na nuklearnu energiju.

- Biće sve veći problem kako obezbediti dovoljno struje i zato bi trebalo što pre uraditi nešto po tom pitanju. Svakako je pitanje kako obezbediti novac za finansiranje izgradnje nuklearke, ali, ako bi se našao dobar finansijski partner, to bi bilo izvodivo. Mogla bi recimo da se izgradi zajedničkim sredstvima, pa posle da se i struja dobijena iz nje deli - kaže Kovačević.

Neke od država koje imaju nuklearke: Bugarska

Češka

Francuska

Mađarska

Nemačka

Rusija

Slovenija

Hrvatska

Španija

Švajcarska

Povoljnosti nuklearne elektrane Pouzdan je izvor energije, može da proizvodi ujednačene količine struje tokom cele godine

Srbija bi tako mogla da smanji potrošnju uglja, a time i zagađenje vazduha

Dobijanje struje u nuklearki emituje veoma male količine ugljen-dioksida i sitnih čestica

Struja koja se proizvodi u nuklearkama je veoma jeftina

Opasnosti nuklearne elektrane Opasnost od havarija čija je posledica ekološka katastrofa velikih razmera

Problem sa odlaganjem nuklearnog otpada za koji još ne postoji potpuno adekvatno rešenje

Visok nivo radioaktivnosti prisutan u pojedinim fazama nuklearnog ciklusa

