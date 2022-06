PREDSEDNIK VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Prosečne plate u martu veće od 700 evra! Povećanje penzija za 18 odsto, raste i minimalac

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju sektora B5 obilaznice oko Beograda, deonica petlja Orlovača - tunel Straževica.

- Drevna kineska mudrost kaže, "ako želite da se obogatite prvo izgradite put." Ta poslovica najbolje definiše protekle godine razvoja Srbije. Investiramo u izgradnju puteva i pruga uz podršku naših prijatelja. Ulaganje u infrastrukturu ima ključnu ulogu u ekonomiji. U ova teška vremena gotovo nemoguće za ulaganje i ekonomski napredak, Srbija se razvija i napreduje. Imali smo stopu rasta 4,4, u drugom kvartalu procena 3,7 odsto. U takvim uslovima imamo brzi i dinamičan rast. Moramo da se zahvalimo svima koji imaju jasnu viziju napredka naše zemlje. Bez novih puteva, pruga, aerodroma ne bi mogli da napredujemo - rekao je predsednik na početku obraćanja.

foto: Kurir

Gas iz Hrvatske?

- Kada možete da dobijete isti kvalitet puta za milion evra ili za tri miliona, koliko bi platili? Valjda milion. Pa što da platimo gas skuplje, ne odgovara nam cena. Spremni smo da razgovaramo. Imamo stari jugoslovenski naftovod. Hrvati su bili korektni i nije dolazilo u pitanje snabdevanje naftom. Moramo da razmišljamo o izgradnji naftovoda da se spojimo sa Mađarskom. Da smo izgradili naftovod sad bi mogli da vučemo iz Rusije jer nema sankcija na naftovod. U velikom smo problemu, nemamo ništa protiv Hrvatske, kad nam se bude isplatilo razgovaraćemo. Što se tiče snabdevanja naftom nemamo problema sa Hrvatskom.

O napadima na sina

- Diskriminišem N1 i Novu S tako što odgovaram na pitanja svaki dan? Napadali ste ga mnogo puta, video sam sina na slici sa kriminalcima i ubicama, to mogu da vam dostavim kad god hoćete. Ako kažete da nije, hvala što ste rekli da nije, jer će se javnost uveriti u to.

foto: Kurir Televizija

O sankcijama

- Znamo šta mislimo o sankcijama, tačka. Mislim da su loše targetirane sankcije. Ne razumem da oštetite protivnika, ali da oštetite i sebe, ali oni su sugirno mnogo pametniji nego ja, pa vide dalje. Ako se ne pokaže, možda i mi mali pokažemo da znamo nešto

Međusobno priznanje?

- Neka čudna politika. Ne poštuju sopstveni pregovarački okvir. Piše se i govori se o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Međusobno priznanje je njihova želja, lepo je da to žele, mi to ne želimo, oni svoj posao, mi svoj. Oni su mnogo važni, mi nismo, ali eto.. Možemo da imamo svoje mišljenje i može nam se. Spreman sam da prihvatim sve udarce na sopstvena leđa jer znam da su pravda, moral i istina na strani Srbije.

Prodaja EPS-a

- To je laž, nemam šta da dodam. Reč je o notornoj laži, to niko nije razmatrao niti nam to pada napamet. To je protiv interesa naše zemlje. Nikada nismo to ni razmatrali. Gledamo da kupimo nešto od elektroprivrede drugih zemalja. Ne prodajemo EPS, hoćemo da kupimo.

Problem sa energentima?

- I dalje ne znamo kako ćemo da prezimimo. Ne možemo sve rupe da pozatvaramo. Spremamo dodatnu milijardu da bacimo u bunar, pričam o evrima i opet nisam siguran da ćemo sve rupe moći da zatvorimo. I Slovenija koja ima nuklearku, pitanje je da li će da podmiri sve potrebe. To nam je teško, ali se borimo i gledamo kako da zatvorimo na svaki mogući način. se, e-fakture, očekujemo prve efekte. Sve je mnogo komplikovano.

foto: Kurir

Povećanje penzija, plata, minimalca

- Što se tiče primanja, imaćemo velike i dobre vesti. Sutra će da krenu razgovori sa MMF. Imamo pravo na vanredna povećanja penzija, 10 do 10,5 možemo da pratimo plate. Penzioneri će imati najveće povećanje penzija, suštinski je reano, iz dva navrata. Jedno već ove godine, novembar i decembar. Pričamo o stalnom povećanju penzija, a drugo ide od prvog januara. Ukupno povećanje neće biti manje od 17, 18 odsto. Najkasnije sa prvim januarom imaćete povećanje penzija za 18 odsto.

foto: Kurir Televizija

- Gledaćemo da značajno povećamo minimalac, ali da to ide na teret države, to nam je oko 300 miliona evra, mi ćemo da keširamo. Očekujemo da razgovaramo i sa poslodavcima, ali da povećanje bude više od 12, 13, možada i 14 odsto. Prosečne plate u martu očekujemo da budu preko 710 evra na nivou Srbije. Povećanje plata u javnom sektoru biće takođe dvocifreno.

Pripreme za zimu

- Pripreme teku, ali kako da kažem kada je gas bio 860 dolara na 1000 kubnih metara, a danas je preko 1.000, o čemu da pričamo. 15 odsto je skočila cena gasa, o kakvoj pripremi da pričamo. Da ljudi razumeju, to su nemoguće borbe. Kada se formira nova vlada imaće mnogo da radi. Svakog dana naporno radimo. Pola što kažu da su spremili, uhvatimo da lažu.

- Danas je 15. očekujemo 47 milijardi prihoda, ja se nadam i 50 da nam dođe u kasu. Mnogo smo uložili u ka

O dugovanjima Zvezde i Partizana

- Kroz izveštaj gospodina Malog mogli ste da vidite tri važne stvari na kojima država insistira. Mogli ste da vidite fer raspodelu novca večitim rivalima. Ako bismo analizirali SD Vojvodina koja je dobila neuporedivo manje od Zvezde i Partizana, ali ne malo novca. Videćete da ono što je naša greška, mnogo manje novca smo dali u centralnu Srbiju, u Niš, Kragujevac, Leskovac, Kraljevo, ali morali bi više i na sever Srbije, u Zrenjanin, Pančevo. Tu u centralnoj Srbiji je mnogo manje novca. Mora da bude promena i više novca moraćemo da dajemo centralnoj Srbiji. Ono što je važno postoji fer finasiranje večitih rivala uprkos pričama koje su dolazile od različitih aktera, kojima je bilo lakše da na politiku prebace krivicu - rekao je predsednik.

06:13 VUČIĆEVA PORUKA VEČITIMA: Svi ćete morati da platite porez

Što se tiče njihovog međusobnog odnosa predsednik je rekao da je to kao na "apotekarskoj vagi vagano".

- Tako smo vagali koliko da dobije Zvezda, koliko Partizan. Bili smo fer i to su gotovo izjednačena ulaganja države Srbije. Ono što je važno je i plaćanje poreza. Izašli smo sa tačnim ciframa. Kamata je sastavni deo poreskog opterećenja i porez će morati da plate svi. To je naša ključna poruka i FK Zvezda i FK Partizan, kao i košarkaški klub. KK Zvezda ima najmanji dug, veliki su dugovi fudbalskog kluba Crvena zvezda i Partizan. U protivnom uslediće blokade i stečaj. Pomoći ćemo na svaki način, ali ne izlazeći iz okvira. Najlakše je reći uđite u blokadu i stečaj. Oni promovišu naša preduzeća, našu zemlju, snagu kompanija. Šta god možemo da pomognemo u skladu sa zakonom pomoći ćemo, ali oni svoje obaveze moraju da izmire.

Kako je naveo, posebno je ponosan na rad graditelja pod teškim uslovima nabavke repromaterjala. Vučić je rekao da je tunel na ovoj obilaznici kao u Švajcarskoj.

- Čestitam uspeh svima, ponosan sam na sve. Ljude pozivam da vide kako ovo izgleda, kako izgleda kada ne naiđete na suženje. Da vidite kako smo ovo moderno izgradili i napravili. Još mnogo toga imamo da uradimo za Srbiju. Pred mnogo tešku zimu moraćemo mnogo da radimo da bi ljudima obezbedili dobra primanja. Hvala još jednom svima, za svaku vrstu podrške i razumevanja. Živela Srbija! - rekao je predsednik.

Vučić se prilikom obilaska raspitivao kada će deonica biti otvorena za saobraćaj.

1 / 12 Foto: Kurir Televizija

- Večeras od šest sati ljudi mogu da se voze ovom deonicom - rekao je predsednik i dodao:

- Gradimo 10 brzih saobraćajnica, jednom nisam zadovoljan, sve ostalo napreduje. Sve se radi i sve plaćamo. Voleo bih da Fruškogorski koridor ide bolje, smem da kažem, nisam zadovoljan. Tu ima i naše krivice i onih koji su dobili posao.

foto: Kurir

Radovi se nastavljaju i dalje, na ovoj deonici obilaznice koja je duga oko 4 kilometra, završena je leva traka autoputa sa tri mosta i leva tunelska cev ispod brda Straževica dužine 720 metara.

1 / 4 Foto: Kurir

Otvaranje tog dela obilaznice je u 11 časova, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

