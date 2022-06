VESIĆ: Vreme u kojem se nalazimo zahteva ozbiljnost i posvećenost

Član Predsedništva Srpske napredne stranke, Goran Vesić, govorio je o tome koliko se Srbija razvija u ovim teškim vremenima.

“Radimo 574 kilometara auto puteva i brzih puteva, radi se obilaznica oko Beograda, pre neki dan je pušten tunel Straževica, dakle u ovom momentu se gradi deset najmodernijih saobraćajnica. Nigde se ne gradi u Evropi kao u našoj zemlji”, rekao je Vesić gostujući na televziji Hepi.

Dodao koliko je važno da se novac ulaže u infrastrukturu. To znači da se to vraća kroz investicije, jer ni jedan strani investitor neće ulagati negde gde nije razvijena infrastruktura.

“U 2021.godini imali smo skoro 3,9 milijardi eura investicija, dok smo u 2012.godini imali oko milijardu eura investicija. I to je velika razlika”, istakao je Vesić.

Osvrnuvši se na govor predsednika Vučića, Vesić je rekao: “ Naši građani razumeju da je osnovna poruka predsednika da je politička i ekonomska situacija sve komplikovanija u Evropi, a samim tim i u Srbiji. Za takvu politiku nama su potrebni odgovorni i posvećeni ljudi”.

I dodao da na žalost, ne vidi takve ljude u opoziciji.

“Imate jedan neodgovoran deo opozicije koji se podsmeva svemu. Jer oni misle da ako se nešto gore desi u Srbiji da je to bolje po njih. Mnogi su se smejali što se predsednik bavi zalihama pasulja. Ali time pokazuju koliko ne shvataju šta je važno. Zadatak predsednika jeste da zna da li imamo dovoljno hrane ili ne. Vučić se nije, kao neki, otuđio od naroda”, rekao je Vesić.

I istakao da Vučić i Srpska napredna stranka, obezbeđuju kontinuitet, stabilnost i sigurnost.

“A to se dokazuje time što će penzije do januara porasti 19.1 odsto, da će minimalna zarada porasti za 14 odsto, plate u javnom sektoru imaće dvocifren rast, u prvom kvaratlu imali smo 4,4 odsto rast bruto domaćeg proizvoda, taj rast će prema prvim procenama taj rast biti 3,7 odsto. To znači da je Srbija zemlja koja se razvija uprkos krizi”, govorio je Vesić.

“Vučića se bavi detaljima, posvećeno i energično, i ne staje dok ne ispuni zacrtane ciljeve, i tu je u mnogome sličan Zoranu Đinđiću”, kazao je Vesić

Vesić je rekao i to da cela Evropa prati šta se dešava u Srbiji, a to se moglo i videti po tretmanu koji je predsednik Vučić dobio u Briselu.

“Vučić je pokazao da Srbija, Severna Makedonija i Albanija mogu da nastupe zajedno. Prvi put smo pred evropskim zvaničnicima nastupili kao jedan glas. Zato je Vučić dobio veliko poštovanje evropskih lidera u Briselu”, zaključio je Vesić.

I naglasio da smo mi deo Evrope, i da smo naslonjeni na nju, preko 60 odsto naših spoljno trgovinskih razmena je u EU. Od 2001-2021. godine 17,4 milijardi eura investicija je došlo iz EU, od toga 3 milijarde bezpovratne pomoći. “Srpska budućnost je evropska jer je i naša prošlost evropska”, poručio je Vesić.

