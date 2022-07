BIĆE MNOGO TEŠKA ZIMA PO NAŠU ZEMLJU Predsednik: Imamo velikih problema s nabavkom dizela i benzina BUDIMO JEDINSTVENI KAO NAROD

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da imamo velike probleme sa obezbeđivanjem dovoljnih količina goriva, pre svega dizela, ali i benzina, za potrebe naših građana. Radimo na tome da bude dovoljno nafte, gasa, struje, ali biće mnogo teška zima po našu zemlju, i zato molim da budemo jedinstveni kao narod, dodao je on.

Vučić je tokom posete selu Radaljevo kod Ivanjice odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa protestima u Holandiji i Nemačkoj zbog energetske krize, rekao da to samo pokazuje koliko nas teška kriza čeka, kao i da se te zemlje pripremaju za krizu.

Na pitanje o ceni goriva i drugih energenata, Vučić je rekao da mi pratimo dva nivoa cene, jedan sirove BRENT nafte, gde je cena nešto pala sa 113 na 104 dolara po barelu, ali da još više pratimo kotacijsku cenu, po kojima kompanije prodaju naftu Mediteranu.

Pre kraja godine država u putnu infrastrukturu Ivanjice ulažiće pet miliona evra Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država pre kraja godine uložiti pet miliona evra u putnu infrastrukturu u opštini Ivanjica. "Ovih pet miliona evra ćemo odmah da damo i uložimo u Ivanjicu i odmah ćemo krenutii sa radovima", kazao je Vučić uoči sastanka sa predsednicima opština Ivanjica, Sjenica, Raška, Arilje, Kosjerić i Požega. Prema njegovim rečima, Ivanjica je tražila ulaganje države u puteve iznosu od 1,75 milijardi dinara, odnosno oko 15 miliona evra, jer su u toj oblasti najveći problemi. "Uložićemo u glavnu ulicu u Ivanjici posle 30 godina obećanja i to ćete videti. Počinjemo da radimo pre kraja ovog meseca", rekao je Vučić i naveo da će u taj projekat biti investirano 1,5 miliona evra. Podsetio je i da se sa kineskim kompanijama radi na projektovanju puta Požega-Ivanjica-Boljare. "Tada ćete biti na sat i 20 minuta od Beograda. To će značiti mnogo za turističke potencijale Golije i Ivanjice", rekao je Vučić. Predsednik Srbije je prethodno u selu Radaljevo obišao porodičnu firmu za proizvodnju sadnica, otkup i preradu jagodičastog voća "Floriva". Planirano je i da u Kumanica obidje domaćinstvo Vukašina Bogdanovića, kao i da na Goliji prisustvuje predstavljanju projekta razvoja turizma na toj planini.

Viša je cena posebno zbog nedostatka dizela, dodao je Vučić.

"Imamo tu puno problema, jer ako ne dopustite višu cenu nećete imati dizel i vlasnici će zatvarati pumpe kao što se sada dešava u Hrvatskoj, ali mi razumemo to, pošto imamo iste probleme", naveo je Vučić.

Kaže da ukoliko se ne bude povećavala cena sirova nafte, neće moći da raste ni kotacijska cena i onda neće biti daljeg poskupljenja, ali da to ne zavisi od nas. Vučić je ukazao da Srbija gotovo da nema ni malo domaće nafte i podsetio da je NIS nije u većinskom vlasništvu države.

"Dodatni problem sa naftom je što gotovo 100 odsto od onoga što preradujemo u rafineriji u Pančevu, u dizel i benzin, šaljemo drugima, u BiH oko 30.000 tona, za Republiku Srpsku 22.000 i u Bugarsku i Rumuniju. Tako da nećemo imati za izvoz, imamo ozbiljne probleme sa količinama, pre svega, dizela ali i benzina. Zato smo i zaustavili na sedam dana izvoz dizela da bismo imali dovoljno za ljude u Srbiji. Gledamo da se ne povećava cena da bi štitili primanja ljudi i da bi bila niža inflacija, ali to ne zavisi od nas", rekao je Vučić.

Kaže da je cena gasa danas, iako je jul, 1.730 dolara za 1.000 kubika gasa na TTF berzi, što je više od 2.100 dolara kada se plate posrednici i transport.

"Cena struje je sada na berzi 360 evra po megavatu, a mi je u Srbiji (domaćinstva) plaćamo oko 41 megavat, a industrija 75 megavata - oni koji nemaju posebne ugovore. Nismo povećavali ni cenu gasa. To je nerealno niska cena gasa i za domaćinstva i preduzeća, tako da svaki dan koji prođe a da nemamo velike havarije i isključenja puno znači. Svaki dan koji prođemo dobro do 31. marta štikliram, jer znači da smo spaseni", naveo je Vučić.

Kaže da se preduzimaju napori da možemo da izdržimo zimu bez velikih problema.

"I najozbiljnije zemlje u Evropi već uskraćuju toplu vodu, gas, zato što su ozbiljni ljudi tamo. Kod nas dok te nešto ne zadesi, ništa ne preduzimaš. Radimo na tome da bude dovoljno nafte, gasa, struje. Ali biće mnogo teška zima po našu zemlju, i zato molim da budemo jedinstveni kao narod", kazao je on.

Istakao je da su ti problemi uvezeni zbog svetskog sukoba.

"Nije to lokalni sukob, kako neki pokušavaju da prikažu. Tamo svi protiv svih ratuju i neće doći brzo do mira, jer niko neće da popusti i svako se nada da porazi drugu stranu", objasnio je on.

Vučić je naglasio da je, pošto je situacija takva, naše da se uzdamo u sebe, čuvamo mir, jedinstvo svoje zemlje i brinemo o njoj.

"Biće velikih pritisaka na nas i oko KiM, ali i sankcija. Mi ćemo da čuvamo mir, ali ćemo da čuvamo i svoju slobodu da samostalno i nezavisno donosimo odluke, da možemo da kažemo da imamo državu koja donosi odluke samo u interesu svojih građana", poručio je Vučić.

