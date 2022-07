U KOGA SU UPERENI TAJNI HRVATSKI SPISKOVI? Obnavljao kuću u Liki pa završio u zatvoru: Savo Štrbac o spornim hapšenjima na granici

Oko 100.000 ljudi koji su prognani iz Hrvatske ne mogu da se vrate na svoja ognjišta, a veliki broj njih ne može ni da putuje u tu zemlju, jer se protiv njih vode sudski postupci i to u odsustvu.

To je naveo Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas", koji je kao gost "Usijanja" na Kurir televiziji govorio ovim slučajevima.

foto: Kurir televizija

- Ima svežih slučajeva, mi vodimo evidenciju, do sada smo imali 182 hapšenja i 70 izručenja. Od nove godine imamo sedam hapšenja, tri kada su iz Srbije ulazili u Hrvatsku. Godinama su išli i sada ih je sačekalo hapšenje. Svima njima kaže da su bili pripadnici vojske JNA. Naš kolega, koji je ispitivao hrvatske zenge sada je uhapšen. Obnovio je kuću u Liki, išao je na svoje imanje i sada su ga uhapsili pre nekoliko nedelja, jer je iznuđivao izjave, kako oni navode, od hrvatskih zarobljenika ili je dozovoljavao drugima da ih malterirao, pa su oni pod prisilom govorili ono što je on tražio. Uhapšen je Srbin iz Londona, dvojica koji su iz Norveške... - kaže Savo Štrbac u "Usijanju" na Kurir televiziji i dodaje da je posle nekoliko meseci čovek iz Londona do nedavno bio u istražnom zatvoru, te je pušten uz kauciju.

On je dodao i da ni sami Hrvati više ne znaju protiv koga su podigli optužnice.

- Ovom knjigom pokazujem kako se vrše manipulacije prema njihovim potrebama - kaže Štrbac.

foto: Kurir televizija

Upliv politike u tužilaštvo i policiju je očigledan, istakao je advokat za ljudska prava Aleksandar Olenik.

- Uglavnom su tužilaštvo i policija na početku, sud dolazi na kraju. Upliv politike je tu očigledan. Jedini način da se to reši je sporazum, koji je potpisan i koji se ne primenjuje. Dogovorena je saradnja tužilaštava za ratne zločine po principu da se tužilaštvo na čijoj se teritoriji nalazi osumnjičeni, da to tužilaštvo postupa. Da se prvo razmene inforacije između Tuižlaštava za ratne zločine Srbije i Hrvatske i da ako se vidi da postoji mesto za dalje gonjenje, naše tužilaštvo npr. nastavi sa tim ili da ako se utvrdi da ga nema, naš čovek može da nastavi da putuje bez straha - ističe advokat OIenik i dodaje:

- Na Petrovačkoj cesti su ubijena deca, a političari kada govori o tome zaboravljaju da su u pitanju žrtve - kaže advokat.

foto: Kurir televizija

Savo Štrbac istakao je da se zločin na Petrovačkoj cesti još nije kažnjen.

Granatiranje dve kolone na Petrovačkoj cesti je ratni zločin i da je on izvršen.

- Sporno je samo kako je taj ratni zločin spojen sa optuženima, konkretno sa dva pilota i dva oficira. Ratni zločin se desio, pravno nije bitno da li je bilo vojske ili nije bilo - kaže Olenik.

Kurir.rs

