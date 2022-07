PAKLENI VOZ ZA SPLIT: Hrvatica prvi put pokušala putovanje železnicom, VIŠE NEĆE! Na Divljem zapadu je bilo udobnije!

U vozu na relaciji Osijek – Zagreb – Split nastao je opšti haos jer putnici satima nisu mogli da dođu do toaleta jer su podovi bili krcati ljudima koji, bez obzira na to što su imali kartu, nisu imali svoje sedište. .

Celu situaciju opisala je Dijana Grgić, jedna od putnica koja se ukrcala u Zagrebu i doputovala u Knin na N1.

"Ne znam da li je ovo uobičajena slika. Dugo nisam putovala vozom, ali mislim da neću posle ovoga. Ukrcala sam se na voz u Zagrebu, ali je on išao iz Osijeka, preko Zagreba i Knina do Splita.Ono što će HŽ vjerovatno ponuditi kao objašnjenje je da je veliki broj turista otišao u Split zbog festivala ULTRA Evrope ovog vikenda.U Zagrebu je već na stanici bilo jasno da ima previše putnika i da nije bilo šanse da svi uđu u voz. Dodali su još tri vagona, ali to nije bilo ni blizu dovoljno", rekla je ona i dodala da kondukteri nisu bili na vratima, niti su kontrolisali ulazak putnika.

"Svi putnici su imali plaćene karte i rezervacije. Svi su turisti i mislim da je to strašna slika koju smo pokazali. Pitao bih se da li želim ponovo da posetim Hrvatsku. Ljudi su sedeli po hodnicima, spavali na torbama. , kofere, za druge nije bilo moguće doći do toaleta“, rekla je putnica.

U Knin je stigla sa sat vremena zakašnjenja, a šta je bilo dalje do Splita ne zna. Napominje da je put do Knina trajao šest sati.

„Razgovarao sam sa putnicima, njihove reakcije su bile jako loše, to nisu normalni i ljudski uslovi. Bili su zbunjeni jer nisu imali ko da pitaju šta da rade. Prepušteni su sami sebi. Niko nije proveravao karte.

HŽ Putnički prevoz izvinio se putnicima zbog jučerašnjeg noćnog putovanja vozom od Osijeka do Splita, tokom kojeg su putnici u prepunom vozu ležali po podovima i jedni na drugima.

Kurir.rs/Net.hr