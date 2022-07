ANTONIJEVIĆ NOVA FIGURA U VLADI? Stručnjaci izneli detaljnu analizu mandatara: OVO ĆE ODLUČITI KO ĆE BITI PREMIJER

Njih dvojica su se složili su se da je teško zamisliti da SNS i SPS budu na različitim stranama u novoj vladi.

Vukadinović je istakao da će kostur koalicije biti SNS, SPS i manjine.

- Sve strele koje su razmenjivane prema koalicionom partneru sada su utihnule i pokazalo se da se od stranke Zukorlića i Mađara može se napraviti većina. I kada je bila bolja geopolitička situacija SNS je pravila koaliciju sa SPS, tako da ne vidim razlog da to ne bude i sada. Te strelice i žaoke bile su da se spusti politička cena SPS-u, nisam siguran da je uspela ta kampanja - kaže Vukadinović i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Poslednjih nedelja je glavna politička bitka unutar SNS-a. Ne sećam se da je ovako žestoka borba bila nekad unutar vladajuće stranke. Tako je bilo i za Beograd, tako je i sada, ali to nije dobro, ni za državu, ni za samu stranku - kaže Vukadinović.

Gajović je istakao da je siguran da će SPS i SNS sigurno ići zajedno.

- Ne treba očekivati da te dve stranke budu suprotstavljene. Manjinske stranke sigurno ulaze u vladu i aktivno će učestvovati u izvršnoj vladi i smatram da je to dobro. Biće novi ljudi, neki novi funkcioneri. Najviše se lome koplja oko mandatara. Mislim da će to doći malo kasnije i to nije nikakvo čudo. Nije ništa preko kolena, ko će biti mandatar zna samo jedan čovek, a to je predsednik Republike Srbije. Mislim da on apsolutno zna onih osamdeset odsto, onih dvadeset odsto će zavisiti od geopolitičke situacije. U medijima su se pojavila imena dva kandidata i dva koja su malo sakrivena. Dakle govori se o Milošu Vučeviću i Siniši Malom i o nestranačkim ličnostima. Tu je i Ana Brnabić čijim je radom predsednik veoma zadovoljan. Lično mislim da neće doći do nestranačke ličnosti, jer bi predsednik tada u svojoj stranci imao problema da objasni zašto baš tako - istakao je Gajović koji je dodao da u samoj SNS ima veoma mnogo podela.

- Nikako ne treba odbaciti mogućnost da Ivica Dačić bude premijer - kaže Gajović.

Vukadinović je istakao da je SPS zabeležio ogoroman uspeh na izborima.

foto: Kurir televizija

- Dačić zauzima drugo mesto u državi, a to je simbolički važna uloga, ali sam siguran da on ne bi bio zadovoljan da opet bude predsednik skupštine. On je teška politička figura i teško mu je naći mesto. Verovatno će to biti neko važno ministarstvo ili premijersko mesto. Dačić je favorit iz senke, on bi mogao ponovo da iskoči kao favorit u zavisnosti kako se slože kockice kod predsednika. Definitivno se politička borba vodi unutar SNS trenutno. Nije to dobro ni za tu stranku, ni za državu da je tako teška borba - kaže Vukadinović.

On je istakao da od ratova u medijima neće niko profitirati.

- Lideri to vole, ali to su i optužbe i optužnice, nije to dobro - istakao je Vukadinović.

Premijer treba da bude onaj koji je u profilu ono čemu naša zemlja teži.

- Ako nam je važna ekonomija, onda je to Siniša Mali. Premijer mora da bude stručnjak u onome što radi. Meni se čini, da s obzirom na vreme koje nam je najavljeno kao jako teško i jako komplikovano, mislim da prednost ima Siniša Mali - kaže Gajović.

Vukadinović je istakao da će trećina već aktuelnih ministara ostati.

- Plus-minus, trećina će ostati tu gde jeste, trećina će se rotirati, a do trećine će biti novi ministri. Siniša Mali ako ne ide za premijera, ostaće tu gde jeste. Ako ne dolazi Dačić i Selaković će ostati tu gde jeste - kaže Vukadinović.

foto: Kurir televizija

Srbija nema mnogo mesta za eksperimentisanje.

- Tu je sigurno gospodin Nedimović, Siniša Mali, gospođa Popović iz Pravde. Tu će se zadržati oni koji su svojim rezultatima zaslužiti. Postoje neki ministri koje ne bih da imenujem, koji su bili ne neprimetni, nego su tek sad počeli da se pojavljuju u medijima. Buduća vlada će isključivo biti na bazi onoga što su oni već uradili - kaže Gajović.

- Ovih dana svi mediji bruje o skandalu sa klinikom gde je čoveku slomljena kičma. Gde je odgovornost ministarke energetike za trenutno stanje u Srbiji za nestašicu uglja i za to šta će biti sa strujom. Ministarstvo unitrašnjih poslova je jako loše radilo. Taj koji je zadužen za unutrašnje poslove, to je strašna stvar - kaže Vukadinović i dodaje da ga ne bi iznenadilo da Milan Antonijević bude figura u novoj vladi.

