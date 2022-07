NAJVEĆI SKANDAL U MODERNOJ ISTORIJI: Premijerka Brnabić o zabrani predsedniku Vučiću da poseti Jasenovac

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas to što su zabranili predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da poseti privatno Jasenovac, najveći skandal u modernoj istoriji.

- Ova vest je za mene nešto što me zapanjuje. Još sam u šoku. Ovo je najveći skandal koji se dogodio u modernoj istoriji odnosa Srbije i Hrvatske. Da privatnu posetu Jasenovcu, mestu stradanja Srba pre svega, jedini logor i za decu gde je najmanje 20 hiljada dece pobijeno i da tom mestu stradanja zabranite posetu predsednika Republike Srbije koji je želeo da ode i položi cveće, da za to kažete da je "pravljenje haosa", da to uradi država članica EU, to je za mene ne prvorazredni skandal, nego... To je kao da predsedniku Izraela zabranite posetu Aušvicu", rekla je Brnabićeva gostujuči u jutarnjem programu TV Pink.

Predsednik Vučić će sutra imati izjavu nakon konsultacija oko mandatara.

- Vučić je želeo i ranije da poseti Jasenovac - dodala je premijerka.

Podsetimo, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću hrvatske vlasti zabranile su privatnu posetu Jasenovcu.

Predsedniku Srbije je zabranjeno da položi cveće jasenovačkim žrtvama.

U logoru Jasenovac je, prema izveštajima nezavisnih komisija, ubijeno 700.000 Srba, Jevreja i Roma, a logor je bio mesto masovnih stradanja žena i dece.

Hrvatski mediji su na skandalozan način preneli da je Vučić "hteo da izazove haos" polaganjem venaca stradalima u logoru Jasenovac.

(Kurir.rs)